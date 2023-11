A Széchenyi István Egyetem és a Magyar Telekom Nyrt. több évtizedes együttműködése a minőségi szakember-utánpótlás képzésében, valamint a közös kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységben nyilvánul meg. Emellett a piacvezető távközlési és informatikai vállalat támogatásának köszönhetően az intézmény Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Karának gazdaságinformatikus, mechatronikai mérnöki, mérnökinformatikus, villamosmérnöki alap- és mesterképzésben részt vevő, valamint a Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola nappali tagozatos hallgatói pályázhatnak a Magyar Telekom ösztöndíjra.

Az átadón Szilágyi György, a Magyar Telekom IP és transzport hálózati igazgatója kifejtette, a cég és az egyetem partnersége egészen a jogelőd Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola megalakulása óta tart, hiszen az intézménynek már akkor is kulcsszerepe volt a távközlési szakemberek biztosításában és a magyar táközlőhálózat digitalizációjában. „Nemcsak az utánpótlásképzésben dolgozunk együtt, de számos közös innovációnk is van az egyetemmel, a távközlésen túl olyan területeken, mint például a dróntechnológia. Cégünk számára mindig kiemelt jelentőséggel bírt, hogy a friss elméket bevonjuk a fejlesztéseinkbe. Az ösztöndíj, a gyakornoki program és a duális képzésünk révén is fókuszba kerülnek olyan kiválóságok, akiknek tudására a jövőben akár munkatársként is számíthatunk. A Magyar Telekom, mint Magyarország egyik legnagyobb távközlési szolgáltatója élen jár a műszaki innovációban, új megoldások, termékek bevezetésében, mely elképzelhetetlen az állandó fejlesztések és az azt kísérő folyamatos tanulás nélkül. Azok a fiatalok, akik ezen a területen szeretnének dolgozni, részt szeretnének venni jövőbe mutató innovációkban, bátran válasszák a Széchenyi István Egyetemet, ahol a Magyar Telekom kínálta lehetőségeket is könnyen megtalálják.” Kiemelte továbbá, hogy a vállalat legjelentősebb laborközpontja is a győri egyetem kampuszán található, és a cég a napokban átadott Győri Innovációs Parkban is helyet kapott, amely tovább mélyíti az együttműködést.

A Magyar Telekom a Széchenyi István Egyetem közelmúltban átadott Győri Innovációs Parkjában is jelen van. Fotó: Adorján András - SZE

„Az egyetem és a Magyar Telekom jelenleg is több közös projekten dolgozik együtt, amelyekben az intézmény különböző digitális fejlesztéseket végez, a cég pedig – amellett, hogy több esetben becsatlakozik a fejlesztésekbe – biztosítja a megfelelő hálózatot. Ilyen például a Driver 21 projekt, amely lehetővé teszi a valós és a virtuális versenyzés összekapcsolását, vagyis hogy a szimulátornál ülő e-sportoló a pályán haladó autóversenyzővel mérje össze tudását. A versenyautóra precíziós GPS-t szerelünk, az adatokat pedig 5G hálózat segítségével továbbítjuk a szimulátornak” – mondta el dr. Prukner Péter, az intézmény Digitális Fejlesztési Központja RF divíziójának vezetője. Hozzátette, a céggel való szoros partnerség fontos eleme az ösztöndíjprogram, amely az egyetemi szakemberképzés elismerése is egyben. „Az együttműködés révén hallgatóink már egyetemi éveik alatt becsatlakozhatnak a cég tevékenységébe, és többen közülük ott találják meg munkahelyüket a diplomaszerzést követően” – emelte ki.

A „Magyar Telekom BSc” ösztöndíját 24 hallgató pályázta meg, közülük kettő nyerte el a tíz hónapra szóló havi 35.000 forintos összeget. Sikeres pályázatot nyújtott be a székesfehérvári Gombás Gergely (mérnökinformatikus alapképzés) és a Győrhöz közeli Koroncóról érkezett Viola Zsolt (villamosmérnöki alapképzés). Mind két pályázó kiváló tanulmányi eredménye, valamint tudományos munkája elismeréseként kapta az ösztöndíjat.

A szentgotthárdi Merkli Kornél (villamosmérnöki mesterképzés) a 2023 tavaszán megrendezett Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvételének köszönhetően nyerte el a „Magyar Telekom MSc” ösztöndíját, amely tíz hónapon át havonta 40.000 forintot biztosít számára. A „Magyar Telekom PhD” ösztöndíjat és a vele járó havi ötvenezer forintot a Győr melletti Ikrényben élő Németh Richárd kapta tanulmányi eredménye, tudományos munkája és az egyetemi oktatásban, kutatásban való aktív részvétele elismeréseként.