Saját termelői boltjaik vannak Rábaközi Termelők Por¬tékái néven Sopronban, Farádon és Győrben. Szalay Ferenc 2019-ben vehette át az év agrárvállalkozásának járó Presztízs-díjat.

Szalayék a gazdaságot folyamatosan fejlesztik. Az elmúlt, nehézségekkel teli években is úgy döntöttek, hogy a tervezett beruházásokat megvalósítják.

– Pályázatok, állami támogatások segítségével sikerült előrelépnünk. Korszerűsítettük edvei telephelyünket, ahol az ólat szigeteltük, lecseréltük a tetejét, járványvédelmi és higiéniai fejlesztéseket hajtottunk végre. A következő lépés a csornai telephelyünk bővítése volt, egy új istállót építettünk. Ennek segítségével már fennakadás nélkül tudjuk ellátni a Rábaközi Termelők Portékái boltokat.

A legmodernebb technikát építettük be, ami például a csirkék átlagsúlyát is folyamatosan jelzi számunkra – sorolta a fejlesztéseket Szalay Ferenc.

A farádi gazda arról is beszámolt, hogy náluk megkezdődött a generációváltás. A fiai egyre több terhet vesznek le a szülők válláról, kialakultak a feladatkörök. „Feleségem is és én is nyugdíjasok lettünk, szeretnénk egy kicsit lassítani és átadni a gazdaság irányítását a fiúknak, akik az elmúlt években bizonyították, hogy érdemesek a feladatra. Persze, a komoly döntéseket még mindig együtt hozzuk meg, és a terveket is közösen készítjük el” – jegyezte meg Szalay Ferenc.

Az elképzelések között szerepel a kapacitás bővítése, mivel az új kistermelői jogszabályok a feldolgozható és értékesíthető mennyiséget megemelik. „Ezt szeretnénk kihasználni, új hűtőkamrát építeni, új mosóberendezést beállítani, a csornai telep régi istállóját korszerűsíteni. Mindezt a közeljövőben szeretnénk elvégezni” – tette hozzá Szalay Ferenc.(x)