– Nagyon megtisztelő, hogy a díjat az idén nekem ítélték. Az első vállalkozásom, ami egy vállalati gmk volt a nyolcvanas évek második felében, vezetett oda, hogy most felállhattam erre a színpadra. Bár nem is igazán tudom, miért, hisz nekem az egész munkám természetes volt – mondta a díjazott. – Minden egyes vállalkozói megnyilvánulásom egy célt szolgált: a kis- és középvállalkozói tevékenység kipróbálását, működtetését, majd támogatását, ami később a küldetésemmé is vált.

Ezt foglaltam össze a SMART kkv című könyvemben, amelyet most adunk ki. Ennek lényege, ami számomra valahol hobbi is: a vállalkozások első számú vezetőjének támogatása – mondta Varga István, aki arról is szívesen beszél, hogy vállalkozásai mellett fontos az az időszak, ami a kamara alapításával és életútjával szervesen összefonódott. Kezdeményezte többek között a kisvállalkozói klub megalakítását, a kamarai kávézó létrehozását. Mint mondja, a kamara egy találkozási pont, ahol olyan vállalkozókkal, egyéniségekkel találkozhat, akiktől tanulni lehet, akikkel a közös gondolkodás mindig valami jót eredményez mind a kamara, mind a régió vállalkozói számára. A légiipari munkabizottságban végzett munkáját küldetésnek tekinti. Meggyőződése, hogy a megyei vállalkozásoknak szükségük van az autóipar mellett egy életképes alternatívára, ez pedig a légiipari beszállítói terület lehet.

Varga István, a Consult-Union Győr Kft. alapítója. Fotó: Csapó Balázs

– Megvalósítandó álmaim nincsenek, a megvalósult ál­maim befejezései vannak napirenden. A számvitel és a számvitel szervezése területén elért eredményeimet Tamás fiam vette át, míg a kezdeti vállalkozói hagyományokat András fiam folytatja az építőiparban, mint ahogy a légiiparral kapcsolatos küldetésemet is részben a fiaim folytatják. Utamon immár 47 éve kísér a feleségem úgy is mint közgazdász és mint gazdasági ügyekben a legfőbb tanácsadóm. Szent-Györgyi Albert szavai jutnak eszembe: Ami megmarad, az a tudomány vagy a művészet, vagy a szépség szeretete. A probléma megoldásának vágya, a tettrekészség, ezek az egyéni kvalitások fontosak.