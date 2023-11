Pályázattal támogatott fejlesztésekről számolt be keddi sajtótájékoztatóján Hámori György, Kapuvár polgármestere. Az ipari park fejlesztéséről, utak felújításáról, intézmények korszerűsítéséről, infrastrukturális beruházásokról. Összesen közel 2,7 milliárd forint támogatást kapott a város.

- Ipari parkunkban pályázati támogatással valósítunk meg útfelújítást, a beruházás közbeszerzése 2024 elején indul és utána kezdődhet a kivitelezés. Folytatjuk a város csapadékvíz elvezető rendszerének karbantartását. A település keleti részén egy nagy területen oldjuk meg a problémát, erre 380 millió forintot nyertünk. Élhető település fejlesztésekre 298 millió forintot ítéltek meg. Az ipari parkban egy új buszmegállót építünk, illetve kerékpárutat alakítunk ki. Ez a beruházás jövő első felében készülhet el. Ugyanebben a programban újítjuk fel a Felsőmező utcai játszóteret és az öntésmajori kultúrházat-sorolta a teendőket Hámori György.

Jut támogatás a kulturális- és sportinfrastruktúra fejlesztésére is Kapuváron. A polgármester kiemelte: a Millenniumi kereszttől kerékpárutat építenek a fürdőig, a Hidász utcáig, illetve megoldják ezen a szakaszon a csapadékvíz elvezetést is. Az építkezés ugyancsak 2024-ben kezdődik.

- További korszerűsítések valósulnak meg ebből a keretből. Egy régóta várt fejlesztés, a Rábaközi Művelődési Központ nézőterének felújítása, ami a székek cseréjét is tartalmazza. A sportegyesületnél a volt vendéglő átalakítása öltözővé, amit a gyerekek használhatnak majd és a Batthyány utcai játszótér felújítása. 502,5 millió forintos támogatást pályáztunk belterületi utak felújítására. Rendbetesszük a Margit híd utca Cseresznye sor és Osli utca közti szakaszát, a híddal együtt. Felújítjuk a Cseresznye sort, illetve a Gesztenye sort a parkolókkal együtt-tájékoztatott Hámori György.

A már megvalósított beruházások között említette meg a Királytó óvoda gartai tagintézményének korszerűsítését. Az Arany János utcai óvoda bővítése még hátra van, ott egy új csoportszobát alakítanak ki, illetve tornaszobát, valamint lesz eszközbeszerzés és a vizes blokk felújítása. Egészségügyi fejlesztésre is nyertek: a háziorvosi rendelőkbe eszközöket vásárolnak, az öntésmajori rendelőt renoválják, a házhelyi rendelőt bővítik. A Nyitott Kapu-Vár térségi szociális központ főépületét is bővítik, vásárolnak két elektromos autót autót, valamint telepítenek egy konténermosodát is.