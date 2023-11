Immár hagyománya van annak, hogy Flesch Központ és a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében középiskolák, egyetemek mutatkoznak be a térség 7-14. évfolyamos diákjai számára. A Pályaválasztási Nap keretében több mint negyven standon interaktív bemutatók fogadták az érdeklődő fiatalokat és szüleiket.

– Idén rekordszámú érdeklődő tisztelte meg a Pályaválasztási Napot, hiszen mintegy negyven vállalkozás kapcsolódott be, továbbá öt vármegyéből érkeztek közép- és felsőfokú oktatási intézmények – emelte ki érdeklődésünkre Csalló Gábor, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara térségi elnöke, aki szerint a mosonmagyaróvári és környékbeli iskolák részéről is hatalmas érdeklődés volt, ennyi diák korábban még nem kapcsolódott be a programba.