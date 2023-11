A Széchenyi István Egyetem győri kampuszán működő Mobilis Interaktív Élményközpont 2017-ben indította útjára a mérnöki témanapokat elsősorban műszaki érdeklődésű középiskolás diákoknak, hogy megszólítható, fiatal mérnökökön keresztül mutassa be egy-egy szakterület érdekességeit. A Mobilis a Audi Hungaria Járműmérnöki Kart, az Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kart, a Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kart, a Digitális Fejlesztési Központot, valamint a HUMDA Magyar Mobilitásfejlesztési Ügynökséget mint a Széchenyi Egyetemi Csoport tagját bevonva hozta létre a rendhagyó programsorozatot.

„A műszaki, mérnöki pályaorientáció azóta is a legfontosabb stratégiai célunk, ezért nyáron ismét elkezdtük a programot szervezni. Megkerestük azokat az egyetemi egységeket, amelyek látványos módon, a fiatalokhoz közel hozható technológiákkal dolgoznak. Így esett a választásunk többek között a Széchenyi István Egyetem Digitális Fejlesztési Központjára, ahonnan három fiatal mérnök is bekapcsolódott az előkészületekbe” – beszélt az előzményekről Keszthelyi Bernadett, a Mobilis ügyvezető igazgatója. Hozzátette, a célcsoport toborzását a tankerület és több szakképzési centrum iskolájának bevonásával végezték.

Daliás Tibor, a Széchenyi István Egyetem fejlesztőmérnöke saját tapasztalatait osztotta meg a fiatalokkal.

Az első témanapot nemrégiben rendezték meg a Mobilisben, ahol az informatikai szakterületek mellett a dróntechnológia került a fókuszba. Nem véletlenül, hiszen a Széchenyi István Egyetem élenjáró szereplője a hazai drónkutatásnak és -fejlesztésnek. „A programban a meghívott mérnökök bemutatása mellett a diákok saját élménye is nagy hangsúlyt kap, ezért minden egyes témanapon eszközt adunk a tanulók kezébe, méréseket végeznek vagy kísérleti eszközt gyártanak. Az idei első alkalommal a Mobilisben elérhető edukációs célú drónokkal végeztek saját programozással reptetést, emellett a Digitális Fejlesztési Központ szakemberei által a helyszínen bemutatott drónokat ismerhették meg közelebbről” – fejtette ki az igazgató.

A témanapokon a mérnöki életpályák szépségei mellett az elhelyezkedési lehetőségeket, a multinacionális, kis- és középvállalati munkakörnyezetet is megismerhetik a továbbtanulás előtt álló középiskolások. „A program kitűnő lehetőséget ad arra, hogy mi, fiatal szakemberek személyes karrierútunkat bemutatva csináljunk kedvet a fiataloknak a műszaki pályákhoz. A legmodernebb technológiák bemutatásával, az egyetem által nyújtott lehetőségekkel komplex képet adunk a számukra, orientálva őket a győri intézmény szakirányú képzései és a mérnöki pályák felé” – mondta el Daliás Tibor, az egyetem Digitális Fejlesztési Központjának fejlesztőmérnöke. Az első témanapon dr. Kovács Ákos és dr. Teschner Gergely egyetemi adjunktusok is személyes pályájukon és élményeiken keresztül mutatták be szakmájuk szépségeit és a benne rejlő lehetőségeket.

A diákok nagy érdeklődéssel hallgatták a Mobilisben rendezett előadásokat.

„Az iskolából huszonöt diákkal veszünk részt a témanapon, akik komolyan gondolkoznak a továbbtanuláson. Minden segítséget szeretnénk megadni nekik a pályaorientációban, és ez a program kitűnő alkalom erre” – fogalmazott Bélafalviné Vásárhelyi Hajnalka, a Győri SZC Lukács Sándor Járműipari és Gépészeti Technikum és Kollégium igazgatóhelyettese. Mint mondta, a technikumi képzés jó lehetőséget kínál a diákoknak arra, hogy egyszerre szakmát tanuljanak és felkészüljenek egy még magasabb szintű végzettség megszerzésére. Herold Lívia, az iskola szakmai oktatója hozzátette, örömmel és nagy reményekkel jöttek el a témanapra, hiszen a fiatalok személyes tapasztalatot szerezhetnek az egyetemről, megismerhetik képzéseit és közvetlenül kérdezhetnek az oktatóktól. Mindez nagy segítség számukra a döntésük meghozatalában.

A következő, novemberi témanapon az űrkutatás, a távközlés és a rádiótechnológia világához kerülhetnek közelebb a diákok, míg decemberben az autó- és motorsport mérnöki területeit, valamint az e-sportot járják körül a résztvevők.

A pályaorientációs mérnöki témanapokra ide kattintva jelentkezhetnek a középiskolák a szabad helyek függvényében.