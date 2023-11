Négy iskola képviseltette magát a Pályaválasztási Napon, a kapuvári Berg Gusztáv Szakképző Iskola, Csornáról a Kossuth Lajos Szakközépiskola és a Hunyadi János Technikum, valamint a Csukás Zoltán Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola. Ismertették intézményeiket és gyakorlati bemutatókat is tartottak. A Hunyadiból ügyviteli, illetve rendvédelmi szakokról két volt rábatamási növendék érkezett és mesélte el tapasztalatait. Szakács és cukrász is részt vett a rendezvényen, és a diákok fondantból figurákat alkothattak.

A műkörömépítő szakmába is betekinthettek a tanulók, és a szakembertől láthatták az aprólékos díszítés fortélyait. A fodrásztól fonatok készítését, hajvasalást és a hajszobrászat mikéntjét figyelhették meg. A kozmetikus az arctisztítást mutatta meg a gyerekeknek, akik ezek után még arcmasszázst is élvezhettek. Dr. Szalai László háziorvos beszélt szakmájáról, és hogy kiknek ajánlja az orvoslást.

Egy helyi, generálkivitelező cég képviselői az ácsmesterséget mutatták be, bevezették az érdeklődőket a lemezvágásba és egyéb tetőfedéssel kapcsolatos feladatokba. A kőműves és egyben burkoló szakember a járólapozás technikáit mutatta be a gyakorlatban. A Csornai Rendőrkapitányságról is érkeztek, hogy bemutassák a rendőri szolgálatot, a bűnözők elfogásának technikáját, ujjlenyomat olvasást, illetve útlevél eredetiségének vizsgálatát szemléltették.

A községben vannak kézműves mesterségekkel foglalkozó szakemberek, akiktől a gravírozást, a pirográfiát ismerhették meg, illetve a virágkötészetről is tanulhattak a fiatalok, cserépbábúkat készítettek, valamint szaténszalagokból alkothattak díszeket. A számok világába egy mérlegképes könyvelő vezette be az iskolásokat.