– Mindig kitartunk az elveink mellett – kezdi az étteremtulajdonos Szabó László, amikor a siker titkáról faggatjuk. – Elmondhatjuk, hogy Győr-Moson-Sopron vármegyében mi vagyunk az egyetlen étterem, amelyik Michelin-plakettet kapott, büszkék vagyunk rá, hogy felfigyelt ránk az értékelőbizottság.

Külön kiemelendő, hogy a Michelin-elismerést olyan időszakban kapta a nívós győri étterem, amikor pályatársaik sorra zárták be a vendéglátóhelyek ajtajait, igaz, sok másiknak ez a nyitás időszakát jelentette.

– A Covid ideje alatt mi is bezártunk, de a kollégák végig kaptak fizetést. Minden alapja a jól működő csapat. A Lamareda családi vállalkozás, a vezetőség a családom tagjaiból áll. Ez azért nagyon fontos, mert mindannyiunknak ugyanaz a célja, érdeke, nincsenek elhallgatott problémák, mindenki tud mindenről. Az étteremben alkalmazott kollégák is legalább 8–10 éve velünk vannak, de olyan is van, aki 40 éve itt van nálunk.

Az állandóság kiszámítható biztonságot hozott az évtizedek alatt folyamatosan fejlődő Lamareda étteremnek, ahol a legfőbb érték a minőség.

– Az étteremben összesen kilenc szakáccsal dolgozunk, egyszerre 4–5 fővel, mindenkinek megvan a maga területe a konyhában. Ez az egyik biztosítéka az állandó és megszokott magas színvonalú minőségnek, a másik fő pillér pedig az alapanyagokban rejlik. A nyersanyag java Párizsból érkezik, de szállítanak Bécsből, Budapestről is hozzánk, ugyanakkor a hazai prémiumáru-termelőktől is nagyon sok mindent veszünk, a friss kecsketej például egy helyi gazdától érkezik a konyhánkra.

A tejjel etetett borjúból sütött bécsiszelet hosszú évek óta az egyik sláger az étlapon, amit a legjobb minőségű panírmorzsába forgatva vajon sütnek a Lamaredában.

– Decemberre elkészül az új étlapunk, izgatottan várjuk mi is, hogy milyen lesz a fogadtatása. Egy étlapon mindig kell, hogy szerepeljen olyan étel, ami magától értetődik és olyan is, amit az ínyencek keresnek. A Michelin-plakett következményeként rendkívül sok foglalásunk van Thaiföldről, Amerikából, így az is elvárás, hogy a Michelin-díjazott éttermekhez szokott közönség igényeinek is folyamatosan megfeleljünk. Közben nem elfeledve azt sem, hogy a város legnagyobb rendezvényein, mint például a Presztízs Gála, vagy a Médiabál, évről évre mi szolgáltattuk a vacsorát, s ezeken túlmenően is sok rendezvényfoglalásunk van. Hétköznaponként pedig minden délben megtelik az étterem ismerős arcokkal, akik menüzni járnak hozzánk. Sokan ugyanahhoz az asztalhoz is ülnek évek óta, van kedvenc pincérük, névről ismerik egymást. A díjak mellett számunkra ez is óriási elismerés, amit mindennap megkapunk a vendégeinktől. (x)