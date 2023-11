– Három gyermekem született, akik motiváltak az otthonteremtésre és hogy önálló lábra álljak. Megadatott a lehetőség és a ’90-es években faipari gépek és termékek kereskedelmével kezdtem el foglalkozni, amiben meghatározó volt Ausztria közelsége. A munkámnak köszönhetően megtapasztaltam a nyugati világot, ahol láttam, milyen technológiával készülnek a faházak és rájöttem, ez az a vonal, amit szeretnék itthon megvalósítani – emlékezett vissza Ubrankovics Pál. Hozzátette, két évtizeddel ezelőtt a nulláról indult a faépítészeti vállalkozás, amit apránként építettek fel, s mára már Magyarországtól kezdve Ausztriáig készítenek kizárólag természetes alapanyagokból otthonokat.

A soproni vállalkozás húsz év alatt nemcsak otthonokat készített, hanem nagy hossztávolságú hidat és még kutatóintézetet is. – Az évek során a lakóházak mellett megépítettük hazánk legnagyobb fahídját, amit huszonhét méteres fesztávval gyártottunk le, de készítettünk faszerkezetű kupolát is a Bükki Nemzeti Parkban, ahol őskori maradványokat és több millió éves fatörzseket mutatnak be. A legnagyobb kihívást a fertőbozi geofizikai kutatóintézet speciális laboratóriumi épülete jelentette a statikai adottságai- tól kezdve egészen a terepviszonyokig, amit tömör fából kellett megépíteni a műszerek miatt – avatott be az építész.

Ubrankovics Pál a faépítészetben látja a jövőt, hiszen a fa alacsony energiaigényű és még rendkívül egészséges belső lakókörnyezetet is teremt az ember számára. – Számtalan nemzetnek régmúltra visszatekintő faépítészeti kultúrája van, azonban mi hosszú évekig a vas és az acél országa voltunk. Az emberek viszont a világot járva látják, hogy milyen kellemes a faházakban időt tölteni és a magyarok kezdenek rájönni, mennyi pozitív hatása van a természetes alapanyagokból készült lakótereknek, otthonoknak – zárta.