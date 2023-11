A mobilitás és a környezet állt annak a Széchenyi István Egyetem által megrendezett konferenciának a középpontjában, ahol a jármű- és a közlekedésipar elismert szakemberei és legfontosabb iparági szereplői osztották meg tapasztalataikat és tudásukat a résztvevőkkel. Az eseményen előadott az elektromobilitás témakörében többek közt Kruchina Vince, a Volánbusz Zrt. vezérigazgatója és Szedlmajer László, a BKV Zrt. autóbusz- és trolibusz-üzemeltetési vezérigazgató-helyettese is. Magyarország közlekedésbiztonságáról és az Európai Unió célkitűzéseiről pedig Óberling József, az Országos Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Főosztályának vezetője beszélt. A legújabb járműipari fejlesztésekről mások mellett Weingartner Balázs, a Széchenyi Egyetemi Csoporthoz tartozó HUMDA Mobilitásfejlesztési Ügynökség elnöke és Mayer András János, a Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet ügyvezetője számolt be. A programban a Széchenyi István Egyetem szakemberei bemutatták az intézményben zajló kutatásokat: autonóm járművekről, fenntartható tesztelési lehetőségekről és sok másról is hallhattak a jelenlévők.

„Vármegyénk gazdaságában mindig kiemelt szerepe volt a járműiparnak. Így van ez napjainkban is, hiszen az Audi Hungaria itt üzemelteti a világ legnagyobb belsőégésű motorgyárát. A járműiparban jelenleg számos kérdés és megoldásra váró probléma van, amire együtt kell megtalálnunk a válaszokat, mivel ez az ágazat nemcsak hazánk, de Európa gazdaságában is megkerülhetetlen. A modern autóipar kihívásai közé tartozik sok más mellett az automatizálás, a robotika és az elektromobilitás is, a mostani konferencia pedig remek alkalom, hogy ezekről közösen gondolkozzunk régiónk sikeres jövője érdekében” – hangsúlyozta köszöntőjében Pintér-Péntek Imre, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.

A konferencia elnöke és a Széchenyi István Egyetem Audi Hungaria Járműmérnöki Karának általános dékánhelyettese, prof. dr. Lakatos István. Fotó: Adorján András - SZE

„A mobilitás évről évre egyre fontosabb életünkben, ezért a fenntarthatóság és a közlekedésbiztonság érdekében is szükségünk van új gondolatokra, melyek az ilyen rangos szakmai találkozókon tudnak megszületni” – mondta el Németh Zoltán, Győr-Moson-Sopron Vármegyei Önkormányzat elnöke.

„Nagysikerű konferenciánk célja immár tíz éve, hogy a járműipari kérdéseket a felsőoktatás, társadalom és gazdaság tükrében vizsgálja, hiszen a szakmai kérdések csak ezekkel összefüggésben megválaszolhatók. Büszkék vagyunk arra, hogy kiváló előadóink a közlekedési szakma meghatározó személyiségeiből tevődnek össze, és segítségükkel jövőbemutató témákat járunk körül a közlekedésbiztonságtól a környezetvédelemig” – húzta alá prof. dr. Lakatos István, a rendezvény elnöke, az egyetem Audi Hungaria Járműmérnöki Karának általános dékánhelyettese.