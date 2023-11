A 2020-ban megalakult RUN-EU munkájában a Széchenyi István Egyetem partnereként hat külföldi felsőoktatási intézmény – a portugál Leiriai és Cavadói–avéi Egyetem, az ír Shannoni Műszaki Egyetem, a holland NHL Stenden Alkalmazott Tudományok Egyeteme, a finn HAMK Egyetem és az osztrák Vorarlbergi Alkalmazott Tudományok Egyeteme – vesz részt. Az együttműködés keretében két, egymással párhuzamosan zajló rendezvényt tartottak a győri kampuszon egyetemi munkatársaknak, illetve hallgatóknak. Mindkét program legfőbb célja a nemzetközi környezetben történő tapasztalatgyűjtés, a kultúrákon átívelő kapcsolatépítés, a magyar kultúra megismerése, valamint a nemzetköziesítés erősítése volt.

A RUN-EU konzorcium partnerintézményeiből érkező munkatársak közül többen először látogattak el Magyarországra.

Az egyetemi oktatóknak és munkatársaknak szóló „Dolgozói kihívások” (SAP Challenge for Staff, RUN-EU Path) című rövid képzési program során a résztvevők részletes információt kaptak a partnerintézményekről és a RUN-EU működéséről. A portugál Cavadói–avéi Egyetemről dr. Paula Tavares elnökhelyettes, valamint dr. António Moreira és dr. Ana Monteiro osztották meg tapasztalataikat a RUN-EU oktatásszervezési munkájáról. A kutatásfókuszú RUN EU+ projektet pedig az ír dr. Shiobán Moane mutatta be. Az előadások mellett dr. Szőke Júlia, a Széchenyi-egyetem Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Kar nemzetközi kapcsolatokért felelős dékánhelyettese, illetve dr. Helen Sherwin, a kar Nemzetközi Tanulmányok és Kommunikáció Tanszékének docense interkulturális tudatosságot és multikulturális munkát elősegítő workshopokat tartottak. A program során minden partnerintézmény bemutatkozott; a Széchenyi István Egyetemről Papp Emília, a Pályázati Igazgatóság csoportvezetője, a RUN-EU projektmenedzsere tartott prezentációt.

„A RUN-EU-ban rengeteg kolléga dolgozik a háttérben, többek között pénzügyi, munkaügyi vagy utazásszervezési területen. Nagyon fontosnak tartom, hogy őket is minél jobban bevonjuk. A SAP for Staff program ezért jött létre: a részt vevő munkatársak átfogó képet kapnak a teljes projektről, lehetőségük nyílik egyeztetni egymással a saját szakterületükön, és nem utolsó sorban még elkötelezettebbé válnak a projekt iránt. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a második ilyen jellegű képzésnek a Széchenyi István Egyetem adhatott otthont” – húzta alá Papp Emília.

A nemzetközi hallgatóknak meghirdetett „Hung(a)ry For Culture” elnevezésű program középpontjában a magyar kultúra és az interkulturális érzékenyítés állt. A fiatalok megismerhették a régió nevezetességeit, nyelvünk gazdagságát, miközben kapcsolatokat alakíthattak ki más országokból érkezett társaikkal. A kulturális érzékenyítő tréningek mellett részt vettek egy nyelvismereti műhelymunkán is, ahol Paul Rogerson és dr. Kóbori Sarolta, a Nemzetközi Kapcsolatok és Alumni Központ munkatársai segítségével mélyültek el a magyar nyelvben.

A mosonmagyaróvári kampuszon dr. Molnár Zoltán dékánhelyettes fogadta a külföldi hallgatókat.

„A Hung(a)ry for Culture kiváló alkalmat adott hazánk kulturális örökségének bemutatására, ezáltal a sztereotípiák és a kulturális különbségek feltárására, az együttműködések elősegítésére. A résztvevők megismerték Győrt és a magyar szokásokat, közben pedig nemzetközi barátságok alakultak ki a fiatalok között. Nagy örömünkre szolgál, hogy csupa pozitív visszajelzést kaptunk a jelenlévőktől: kiemelték az egyetem modern infrastruktúráját, a program sokszínűségét és az oktatók gyakorlatorientáltságát. A rendezvényünk különlegessége volt mindemellett az is, hogy az egyetemi munkatársak és a hallgatók együtt is dolgozhattak a program során, ami újszerű, izgalmas helyzetet teremtett” – hangsúlyozta dr. Szőke Júlia.

Az albán származású olasz Beana Abdishahi a holland NHL Stenden Alkalmazott Tudományok Egyeteméről jött a rendezvényre. „Azért esett a választásom erre a képzésre, mert szerettem volna kipróbálni magam egy új környezetben úgy, hogy közben a lehető legtöbbet tanulok rövid idő alatt. Ez egyedülálló lehetőség, hiszen rengeteget megtudhattunk az interkulturális kapcsolatokról és egymásról” – mondta.

A Széchenyi István Egyetem turizmus-vendéglátás szakos hallgatói idegenvezetést tartottak a külföldi résztvevőknek.

A programon részt vett a Széchenyi-egyetem több hallgatója, köztük az indonéz Intan Tawaddada Ilaiha is, aki nemrégiben kezdte meg tanulmányait a győri intézményben. „Úgy gondolom, hogy nemzetközi hallgatóként fontos és hasznos tanulni a helyi kultúráról – ez pedig egy nagyszerű alkalom volt erre” – hangsúlyozta.

A résztvevők az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat lelkes önkéntesei révén, Szemeti Árpád irányításával a győri kampuszt is megismerték, dr. Molnár Zoltán dékánhelyettes vezetésével pedig meglátogatták az Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kart is.

A Turizmus és Vendéglátás Tanszék közreműködésével – Husz Anikó adjunktus felkészítő munkájának köszönhetően – az alapszakos turizmus-vendéglátás képzésen szerzett tudást használhatták fel a gyakorlatban azok a hallgatók, akik Győr nevezetességeit mutatták be a külföldi vendégeknek.