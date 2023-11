Gyopár Zoltán, az Aquacomet Kft. ügyvezetője két évvel ezelőtt arról számolt be, hogy mennyire megnőtt a kereslet az uszodatechnikák iránt, a cég bővített, növekedett, terjeszkedett a külföldi piacon. Ugyanakkor a Covid árnyoldalát is megtapasztalta a cég abból a szempontból, hogy egy fontos gyártási alapanyag, a polikarbonát beszerzése akadozott.

Fotó: Aquacomet

- A nehézségek ellenére is sikerült teljesíteni az igényeket- mondja Gyopár Zoltán.- 2023 év eleje még mindig a megrendelések teljesítéséről szólt, majd jött az energiaárak emelkedése, a háború, a félelem jelentősen befolyásolta a nyugati piacot, így a cégünk életét is, hiszen 85 százalékban exportálunk. A német és skandináv megrendeléseket is negatívan befolyásolták az ottani történések, mint a gázfogyasztás csökkentése, vagy a vízhiány, valamint a negatív gazdasági trendek, illetve elindult egy másfajta gondolkodás, ami miatt ma már nem trendi feltölteni, fűteni a medencét, miközben mások szomjaznak. Ez a hullám végigsöpört a piacon, majd jött 2023 nyara, a háború és ezzel egy időben a piac normalizálódott a Covid előtti szintre.

A termelő/szolgáltató cégek hasonló nehézségeken mennek keresztül világszerte. Az uszodatechnika mindezek ellenére egy táguló, fejlődő piac.

Fotó: Aquacomet

- Lehet, hogy a következő év még ilyen nehéz lesz, de utána biztosan fejlődünk tovább, mint az elmúlt 30 évben. Pozitívan állunk a jövőhöz, csak magunkra kell szabni a ruhát. Az energiahatékonyság jegyében már eddig is kínáltunk megoldásokat, ilyen a medencefedés is. Mivel ez az üvegházhatást használja ki, májustól szeptemberig lehet használni a medence vizének fűtésére. Ezenfelül a kisebb medencék irányába fordul a gyártás, mivel azok olcsóbbak és kevesebb vízzel lehet feltölteni, ezért ezek iránt nagyobb lett a kereslet. Nem álltunk le a termékfejlesztésekkel sem, van egy új, járható felületű medencefedésünk is, ami Atlas névre hallgat. Amikor nem használja az ember a medencét, akkor a terasz meghosszabbításaként lehet hasznosítani, akár táncolhatunk is rajta. Nemrég mutattuk be a kölni vásáron, ahol nagy sikere volt.