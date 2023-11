Innovációs Parkunk tovább erősíti az egyetem munkaerőpiaci hatását. Hozzájárul ahhoz is, hogy különösen a műszaki-informatikai pályára készülő fiatalok számára még több lehetőség legyen – a startup, spinoff vállalkozásoktól egészen a multinacionális vállalatokig – beilleszkedni a munkafolyamatokba. A park áttételesen a hazai kis- és középvállalati szektor, valamint a nagyvállalatok kapcsolódásának is helyszíne lesz

– fogalmazott az ünnepségen dr. Filep Bálint, a Széchenyi István Egyetem elnöke. Beszédében visszatekintett az intézmény több mint fél évszázados történetére, és felvázolta azt a fejlődési utat, amelynek legújabb állomása az innovációs park megnyitása.

„Az egyetemünkön folyó munka minőségét jelzi, hogy mára ott vagyunk a legrangosabb nemzetközi ranglistákon, így a QS világ- és európai ranglistáján és a tudományos teljesítményt rendkívül szigorúan mérő Times Higher Education világranglistáján is. Ez utóbbi alapján intézményünk a világ egyetemeinek legjobb öt százalékába tartozik. Bízunk abban, hogy a parkba betelepülő vállalatok és az egyetem együttműködése révén e téren is tovább tudjuk javítani megszerzett pozícióinkat” – fogalmazott. Az elnök köszönetet mondott a kormányzatnak törekvéseik támogatásáért, valamint a vállalati partnereknek, az együttműködő szervezeteknek és az egyetem munkatársainak, akik szintén jelentősen hozzájárultak az intézmény dinamikus fejlődéséhez.

Fejlesztői bázis

A megújult épület külsejét egyedülálló építészeti megoldással LED-háló teszi különlegessé. A belsejében induló tevékenységekről Kolossváry Tamás, a Győri Innovációs Park központvezetője számolt be. Mint mondta, a földszinten rendezvénytér és a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) vállalkozásfejlesztési irodája, valamint az egyetem, az egyetemet fenntartó alapítvány és a Humda Mobilitásfejlesztési Ügynökség által kialakított Green Traffic Cloud projektiroda fog működni. „A következő szinten a magyarországi Bosch győri telephelyére érkezünk, ahol az intelligens mobilitási termékek és szolgáltatások fejlesztése zajlik az egyetem kompetenciaközpontjaival és karaival szoros együttműködésben” – emelte ki. A második, harmadik és negyedik szinten az egyetem Design Tanszéke, valamint Design Campus Kompetenciaközpontja talál otthonra.

Kifejtette, az egyetemmel szoros partnerségben működő Audi Hungaria Zrt. a ház legfelső szintjén kap helyet, ahol a mérnökök és hallgatók a jövő járműveinek hardveres és szoftveres funkcióit fejleszthetik. „A digitális és telekommunikációs technológiák meghatározó képviselői, a Huawei, a Telekom, valamint a dróntechnológia fejlesztésében élen járó Rotors and Cams fejlesztői bázisa is itt fog működni. A közös kompetenciafejlesztés egyetemi oldalát a Digitális Fejlesztési Központ kollégái adják” – említette a központvezető. Végezetül az is elárulta, már zajlik a park további két ütemének előkészítése, amelyek tovább bővítik majd a felsőoktatás és az ipar együttműködési lehetőségeit.

Krausz Ferencet is bevonják

Csák János kulturális és innovációs miniszter hangsúlyozta, hogy a magyar kormány évente 300 milliárd forintot költ innovációra. - Ez egy pénztermelő ház, az itt születő termékek hasznából lehet finanszírozni sok minden mást, például családpolitikát - mondta. A magyar kormány célja, hogy hazánk 2040-re az innováció tekintetében a világ kétszáz országa közül az első tízben legyen. Ehhez növelni kell a hazai hozzáadott értéket, hogy az éles versenyben ne maradjunk le, jelentette ki. Ennek érdekében a kutatásokba, fejlesztésekbe Krausz Ferenc friss Nobel-díjast is bevonják. Beszédét azzal zárta, hogy Győr a remény helye, majd az egyetem vezetőinek átadta a Magyar Formatervezési Díjat, amelyet idén az intézmény nyert el.

Dézsi Csaba András polgármester visszatekintett azokra az időkre, amikor még a kekszgyár bezárása ellen tiltakoztak. Akkor ott nem sikerült eredményt elérni, és már csak ezért is jó látni, hogy milyen csoda született az üres gyárépületből. Felsorolta az elmúlt időszak győri fejlesztéseit, majd megemlítette, hogy ebbe a sorba jól illeszkedik a mai nap, amikor az egyetem kuratóriumi ülésén új szak indulását határozták el (információink szerint a kibertechnológiai szakról van szó), az Audi Hungáriánál elindult az új generációs elektromos motorok (PPE) sorozatgyártása, végül pedig harmadikként felavatták a Tudományos és Innovációs Parkot, az egyetem kampuszától 500 méterre. Simon Róbert Balázs, Győr országgyűlési képviselője kifejtette, hogy a park fejlesztése folytatódik, a második ütem 2025-ig, a harmadik 2030-ig fejeződhet be.

Visszaemlékezett arra, amikor öt éve a magyar kormány egy magántulajdonú területet vásárolt meg, hogy átadja aztán az egyetemnek azért, létrejöhessen a Tudományos és Innovációs Park.

Az innovációt, a kutatást ösztönző ökoszisztéma

„Vállalatunk fennállásának harmincéves jubileuma mellett idén tudományos együttműködéseink egy újabb mérföldkövét is ünnepelhetjük. Az Audi Hungaria elmúlt harminc évének sikere szaktudásunk, innovatív gondolkodásmódunk és partnereinkkel való összekapcsolódásunk eredménye. Az autóipar transzformációjához elengedhetetlen a tudomány és az ipar szereplői között megvalósuló tudástranszfer, ezért is nagy öröm számunkra, hogy a Győri Tudományos és Innovációs Parkkal egy olyan ökoszisztéma jön létre, mely ösztönzi az innovációt, a kutatást, és hozzájárul a jövő generáció magas szintű, gyakorlatorientált képzéséhez“ – mondta Alfons Dintner, az Audi Hungaria igazgatóságának elnöke.

Együttműködési megállapodás

Az ünnepélyes szalagátvágás előtt Dr. Filep Bálint, a Széchenyi István Egyetem elnöke, prof. dr. Friedler Ferenc, az intézmény rektora, tudományos elnökhelyettese, prof. dr. Palkovics László, a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke, valamint Alfons Dintner, az Audi Hungaria Zrt. igazgatóságának elnöke és Robert Buttenhauser, a cég motorgyártásért és járműhajtásokért felelős igazgatósági tagja a Győri Tudományos és Innovációs Park megnyitójának keretében stratégiai, együttműködési megállapodást írtak alá. A dokumentum kiterjed többek között a képzések gyakorlatorientált fejlesztésére, pályaorientációs, felvételi előkészítő programok szervezésére, az Audi Hungaria Járműmérnöki Kar és Audi Hungaria Külső Tanszék működtetésére, az oktatók számára indított ipari gyakorlati programra, a magas színvonalú laborszolgáltatásokra, valamint a legkorszerűbb technológiákhoz és a fenntarthatósághoz kapcsolódó közös kutatás-fejlesztési és innovációs projektekre.

Győr nem vidéki város. Győr egy centrum, Budapest, Pozsony és Bécs között – mondta Csák János, aki kijelentette, hogy ezt a jövőben is meg fogják erősíteni, és virtuálisan kialakítják a magyar kutatási hálózaton keresztül. Győr a remény helye, tette hozzá zárásként Csák János.