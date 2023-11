– Hazánkban általában 500 ezer tonna körüli alma terem. A tavalyi gyenge, 280 ezer tonnás termést idén 520–550 ezer tonna közötti mennyiség követi. Győr-Moson-Sopronban az almaültetvények területe 145 hektár, az országos terület kevesebb mint 1 százaléka. A Csornai–Mosonmagyaróvári járásban 61, a Győriben 54, a Kapuvári–Soproni járásban pedig 29 hektáron termelnek. A betakarított almatermés valószínűleg jóval 5000 tonna alatti a térségben – kaptunk tájékoztatást Kelemen Pétertől, a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatójától.

Ingadozó import

– A hazai étkezésialma-igényeket döntő többségében az itthoni termés biztosítja, ez körülbelül 150 ezer tonna – hangsúlyozta Kelemen Péter, a FruitVeB ügyvezető igazgatója. – Az idei becsült félmillió tonna 30 százalékából jut elegendő a fogyasztóknak és nagy mennyiségben áll rendelkezésre alapanyag a feldolgozóknak is. Továbbra is az egyik legnagyobb mennyiségben fogy a gyümölcsök közül az alma. De az egy főre eső fogyasztás enyhén csökkenő tendenciát mutat, aminek az az oka, hogy egész év során fogyaszthatunk déligyümölcsöket. Ugyanakkor nagyon sokat fogyasztunk belőle feldolgozott, elsősorban gyümölcslé formájában. A hazai termés kétharmada így kerül az emberekhez – tette hozzá az igazgató. Kiemelte: a részleges eredmények alapján jobb a termés, mint tavaly.

Kelemen Péter közölte: a legnagyobb beszállítónk Lengyelország, ahonnan az elmúlt években 10 és 25 ezer tonna közötti alma érkezett. Az import éves mennyisége rendkívül ingadozó, ahogy a termés is. Tavaly a rossz termés miatt 80 ezer tonnát importáltunk, exportunk nem érte el a 22 ezer tonnát. Közepes vagy jó termés esetén azonban általában 25 ezer tonna körül alakul az import és az export is.

milyen áron?

Az idősek az édesebb, puha jonagoldot viszik, a fiatalabbak a savanykás, ropogós almákat kedvelik.

– A nagyobb áruházak polcain az alma ára a tél folyamán valószínűleg hasonló lesz, mint most. Az 1. osztályú étkezési alma felvásárlási ára 120–150 forint nettó ár körül mozog, az üzletek polcaira 500–700 forint körül kerül. Az akciós 300–400 forintosból négyszer-ötször többet vesznek a vásárlók.

Vármegyénkben egyre kevesebben foglalkoznak a termesztésével. Nagyon költséges minőségi almát termelni, sokba kerül a növényvédelem, a szedéshez szükséges szezonális munkaerő, amihez még hozzájön a csomagolás, tárolás, szállítás költsége is. A termék árának nagy része a kereskedőknél marad, a gazdák nem emeltek idén. Menekülőút a Szedd magad! akció. Győrszent- ivánon a Nagy család gyümölcsösében 3,5 hektáron termelnek. A szedési akcióra akkora volt az érdeklődés, hogy egy hét alatt elfogyott a két hétre tervezett mennyiség az Orion, Sirius, Red Topaz és Rozela fajtákból.

Kevés terem errefelé

– A Kisalföldön kevés alma terem. Szerencsések vagyunk, mert a vásárlók szeretik a Szedd magad! akciót. Idén sokan jöttek, 250 forintért adtam kilóját, tavaly is ugyanennyi volt az ára. A kiskertekben nem tudott minőségi gyümölcs teremni, mert a kártevők és a száraz-nedves időszak váltakozása nem tett jót, ahogy a tavaszi fagyok sem. Ezért sokan keresték – jegyezte meg Nagy Szabolcs, aki sokéves tapasztalattal arról is beszélt, hogy a jövőben valószínűleg nem tartható ez az ár.

A győri vásárcsarnokban az egyik legnagyobb kínálatot Szakács Zsoltné Orsinál találtuk.

Tavalyi ár, jó minőség

– Árakban ugyanott tartunk, mint tavaly, a minősége pedig nagyon jó – összegezte a helyzetet röviden. – Amíg lehet, magyar almát árulunk, Szabolcsból szerezzük be, olyan termelőtől, akivel hosszú évek óta együtt dolgozunk. Jelenleg hatféle van a standon: starking, mutsu, golden, jonagold, jona- prince, gála és idared, sajnos a jonatán hiányzik a palettáról, évek óta nehezen beszerezhető. Sajnálom, mert régi, kedvelt fajta volt. Általában az édes almákat szeretik a vevők. Az idősek az édesebb, puha jonagoldot viszik, a fiatalabbak a savanykás, üde, friss ízű, ropogós almákat kedvelik, amit visznek pitének is – árulta el a kereskedő. Azt tartja: almát mindennap kell enni, mert egészséges. Mint mondja, mostanában már nem tárolják a vásárlóik, hiszen tudják, hogy mindennap ugyanazt a minőséget, ugyanabban az árban kapják. A szabványnál kisebb méretűt akciós áron, 299 forintért árulják, amit sokan vásárolnak, hiszen az íze ugyanolyan, mint az 599 forintosé.