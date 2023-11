– A Balaton-projekten évek óta dolgozunk, magam ötletgazdaként, technikai vezetőként is. Több mint negyven változata készült a mai formáig. Szintén hosszú eljárás a szabadalmaztatása is, jelenleg egyébként már négy szabadalom is van rá. A fejlesztési folyamat és a gyártás is egy több millió eurós beruházást jelentett a cégnek – emelte ki Bálint.

– 2018-ban már sikerült eredményt elérni: akkor egy cégen belüli globális szabadalmi versenyen indultam, amit megnyertem ezzel a kupakkal. Angliában október közepén szervezték meg a UK csomagolási díj 2023 rendezvényt, különböző kategóriákkal. A legnagyobb verseny a merev műanyag kategóriában alakult ki, többlépcsős megmérettetés után díjaztak. A napokban pedig a csomagolási fenntarthatósági versenyen is győztes lehetett a Balaton-kupak – számolt be a fiatal tervező. Mint elmondta, az utóbbi globális csomagolási fenntarthatósági versenyen az iparág legnagyobb és legbefolyásosabb cégei versenyeztek különböző termékekkel és koncepciókkal.

– Az Antarktiszt leszámítva az összes kontinensről érkeztek pályázatok és több mint 325 nevezésből 13 kategóriában hirdették ki Amszterdamban a győzteseket. Itt már csak a finalisták vehettek részt. Mi az újrahasznosítható csomagolás kategóriában emelhettük a magasba a trófeát a Balaton-kupakkal – részletezte az eredményt.

– Megtiszteltetésként éltem meg, hogy két ilyen rangos versenyen is a döntőbe sikerült kerülni ezzel a termékkel. Büszkeséggel tölt el, hogy ilyen fontos témában sikerült eredményt elérni. Hálás vagyok mindenkinek, akik az ehhez vezető úton támogattak – fűzte hozzá Bálint.

A Heinz lefordítható ketchuposflakonjait tehát ez a kupak zárja Európában, de a világ számos más pontján is forgalomba kerül.