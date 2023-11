A győri székhelyű, Presztízs díjas vállalkozás az emberek teljes, munkával töltött életciklusát végigköveti, azaz a diákmunkától a klasszikus munkaerő-kölcsönzésen át a nyugdíjasok foglalkoztatásáig kínál megoldást a cégeknek és a munkát keresőknek.

Nem túlzás azt mondani, hogy az elmúlt két év „slágere” az ágazatban az egzotikus országokból érkező munkavállalók kölcsönzése, amihez a Pannon-Work 2021-ben az elsők között kapta meg az állami minősítést. Elsősorban Kirgizisztánból és a Fülöp-szigetekről hoz be munkaerőt, azokra a – jellemzően fizikai – munkakörökre, amelyeket nem sikerül magyar munkavállalókkal betölteni. Szenftner Balázs, a cég észak-dunántúli régióvezetője szerint a munkaadók nem véletlenül alkalmazzák őket előszeretettel, hiszen a fülöp-szigeteki munkavállalók nagy munkabírásúak, alázatosan és szorgalmasan dolgoznak. S bár érezhető a bizalmatlanság irányukban, ez a megismerésükkel minden bizonnyal csökken majd, mert békés, barátságos emberek. A siker köszönhető annak is, hogy a Pannon-Work nagyon alapos kiválasztási folyamat során találja meg minden feladatra a megfelelő embert, annak meglétét pedig, hogy megfelelő körülmények között és bérért dolgozzanak, a magyar és a fülöp-szigeteki kormány is ellenőrzi. „Tekintve, hogy a régióban nagy a munkaerőhiány, a harmadik országbeli munkavállalók kölcsönzése minden bizonnyal további fejlődés előtt áll, s ennek mi is a részesei vagyunk” – mondja a szakember.

Szenftner Balázs - Fotó: Pannon-Work

A Pannon-Work cégcsoport a közeljövőben tovább erősíti a bérszámfejtési üzletágat is, amely rohamosan fejlődik, 50%-os növekedést ért el az elmúlt évben. Immár 32 ezer ember bérszámfejtését végzik a cég szakemberei, és Szenftner Balázs szerint hatalmas potenciál van még a tevékenységben. A Pannon-Work szakértelmével és tapasztalatával pedig kevesen tudnak versenyezni – nem véletlen, hogy ezen a területen kevés a „szerencsevadász” vállalkozás.

Hasonlóan gyorsan fejlődő és ígéretes terület a HR-szakmában a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása, amely szintén a Pannon-Work erőssége. Jogszabályi előírás, hogy a cégeknek az állományuk 5%-át megváltozott munkaképességű dolgozókkal kell feltölteniük, vagy adó formájában megfizetni ennek költségét. A régióvezető szerint a cégekben megvan a nyitottság a foglalkoztatásra, de általában nincsenek tisztában a lehetőségekkel.

– A legtöbben azt hiszik, hogy kizárólag kerekes székes vagy más súlyosan mozgássérült emberek foglalkoztatásáról van szó, pedig megváltozott munkaképességű lehet az is, aki szívbetegséggel, cukorbetegséggel él, vagy éppen hallókészüléket visel – oszlatja el a tévhiteket Szenftner Balázs. A Pannon-Work összehozza a munkaadókat és a potenciális munkavállalókat, és minden feladatra igyekszik megtalálni az ideális jelöltet, aki aztán minden bizonnyal nemcsak alkalmas, hanem kivételesen lojális tagja lesz a munkahelyi közösségnek.(x)