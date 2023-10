Ma már egyértelmű, hogy korunk kulcskérdése a fenntarthatóság – a Széchenyi István Egyetem egyik stratégiai célja éppen ezért az, hogy képzéseivel, kutatásaival elősegítse ennek elérését. E folyamatba illeszkedett az intézmény Fenntarthatósági Kompetenciaközpontja szervezésében, neves nemzetközi professzorok részvételével október 12–14. között megtartott angol nyelvű konferencia. A rangos tudományos rendezvénnyel az egyetem arra ösztönözte a különböző tudományterületek kutatóit, hogy tudásuk, tapasztalataik és innovatív megoldásaik megosztásával közösen foglalkozzanak a fenntarthatóság kihívásaival.

A konferencia nagy érdeklődés mellett zajlott a Széchenyi István Egyetem Menedzsment Campus épületében. Fotó: Adorján András - SZE

Az esemény megnyitóján prof. dr. Friedler Ferenc, a Széchenyi-egyetem rektora, tudományos elnökhelyettese úgy fogalmazott: a mai világunkban a fenntarthatóság az egyik legfontosabb szempont, amit a jövőnk miatt figyelembe kell venni. „A kutatás aspektusából a fenntarthatóság nagymértékben interdiszciplináris. A konferencia címe emiatt egyszerűen »Konferencia a fenntarthatóságról«, a témakörre vonatkozó megkötés nélkül” – emelte ki.

Rafiqul Gani, a Széchenyi Idtván Egyetem kutatóprofesszora Fotó: Adorján András - SZE

Rafiqul Gani, a Széchenyi-egyetem kutatóprofesszora kifejtette: az emberiségnek meg kell találnia azokat a megoldásokat, amelyek lehetővé teszik az emberi lét hosszú távú fenntarthatóságát. Szerinte olyan kérdések megválaszolására van szükség, mint hogy milyen energiaforrásokat használunk, milyen termékeket gyártunk és hogyan, illetve mindez milyen hatással van a környezetünkre. Hangsúlyozta a rendezvény sokszínűségét, hiszen a program érinti a fenntarthatóság minden szempontját, a jogi, gazdaságtudományi és társadalmi témáktól az egészségügyi, informatikai, mezőgazdasági, mérnöki, építészeti területekig. Hozzátette: a plenáris üléseken elindulhat egy közös párbeszéd egy nemzetközi fenntarthatósági kutatóközpont létrehozásáról.

Prof. dr. Friedler Ferenc, a Széchenyi István Egyetem rektora, tudományos elnökhelyettese. Fotó: Adorján András - SZE

Dr. Lukács Eszter, az intézmény nemzetközi és stratégiai kapcsolatokért felelős elnökhelyettese beszédében felhívta a figyelmet: a konferenciára benyújtott 168 tanulmány nagy része a Széchenyi-egyetem nyolc karának munkatársaitól érkezett. „Ezek a publikációk nemcsak a tudományos folyamatok és kutatások fejlesztése szempontjából fontosak, hanem a társadalom céljait is szolgálják” – hangoztatta. Hozzátette: a Széchenyi-egyetem stratégiai céljának tartja a nemzetköziesítést, aminek eredményeként ma már 77 országból csaknem ezer nemzetközi hallgatója van, akik negyven angol nyelvű képzés közül választhatnak. Kifejtette: az intézmény harmadik éve szerepel a Quacquarelli Symonds (QS) világranglistáján, míg európai rangsorában a kontinens legjobb 10 százalékába tartozik. Idén szeptemberben felkerült a Times Higher Education (THE) világranglistájára is, fenntarthatósági célok alapján összeállított listáján pedig több kategóriában a világ 400 legjobb egyeteme között szerepel.

Dr. Lukács Eszter, a Széchenyi István Egyetem nemzetközi és stratégiai kapcsolatokért felelős elnökhelyettese Fotó: Dudás Máté - SZE

A megnyitó zárásaként a résztvevők meghallgathatták Venkat Venkatasubramanian, a New York-i Columbia Egyetem professzora „Gazdasági egyenlőtlenség és fenntartható kapitalizmus” című előadását. Rajta kívül is világszerte elismert professzorok osztották meg kutatásaik eredményeit a konferencia résztvevőivel a három nap során, így Gerardo J. Ruiz-Mercado (az Egyesült Államok Környezetvédelmi Hivatala), Seyed Soheil Mansouri (Dániai Műszaki Egyetem) és Gonzalo Guillén Gosálbez (Svájci Szövetségi Műszaki Egyetem, Zürich). A program részeként nyolc szekcióban folyt tudományos diskurzus, többek között a Széchenyi István Egyetem oktatóinak, kutatóinak részvételével.

Gonzalo Guillén Gosálbez (Svájci Szövetségi Műszaki Egyetem) és Rafiqul Gani, a Széchenyi István Egyetem kutatóprofesszora Fotó: Adorján András - SZE

Gerardo J. Ruiz-Mercado (az Egyesült Államok Környezetvédelmi Hivatala) Fotó: Adorján András - SZE

Venkat Venkatasubramanian, a New York-i Columbia Egyetem professzora Fotó: Adorján András - SZE