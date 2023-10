Győr-Moson-SopronKlauz Mátyás, a győrújbaráti Sarokház étterem munkatársa elmondta lapunknak, a fejenkénti tízezres menütől a negyvenezresig terjednek az árak. Van, aki éjfélkor is svédasztalos ételkínálatban gondolkodik gyümölcstállal, és van, akinek a déli rántott hús is megteszi. Azt mondja, a létszámmal spórolnak a párok, a 150 fős lakodalmakat felváltották a 80, nemritkán 10–25 fős kis esküvők.

Egyre színesebb ruhák

Kardos Dorina, a tatabányai Kardos Desing esküvői ruhaszalon tulajdonosa elmondja, egyre jobban szeretik a menyasszonyok azt, ha van valami csavar a ruhában. A leg legtisztultabb szabást is feldobja egy izgalmas kivágás, vagy egy kis szín. – Nyílik az ország a színesebb ruhák felé, kék-rózsaszín kombinációk, vagy egyenesen a fekete, akár drappal variálva.Azt mondja az esküvőkön is megjelentek az átlátszó és meztelen ruhák. – Ha templomi esküvőről beszélünk, adok stólát, bundát, fátylat, de szoktam kérni, előre egyeztessenek a pappal, lelkésszel, mennyire lehetnek merészek.

Elfeledett tartalom a szokások mögött

A menyasszony az est királynője, de általában a szervezés főnöke is Gabcsi vőfély, azaz a győri Fehér Gábor szerint, aki ostorával ha kell odacsap a koszorús lányoknak – ha nem állnának össze a csokordobásra. Azt mondja, a fiatalok nem ragaszkodnak a hagyományokhoz, de talán azért, mert nem is ismerik. – Keverik a nyitó táncot a menyasszony tánccal, de a menyasszonylopásban is az eltüntetésmikéntje a hangsúlyos számukra, pedig a próba a lényeg, amin a vőlegénynek és akár a tanúknak is helyt kell állni.

Egy jó vőfély szerinte nem bohóc hanem házigazda, sőt akár katasztrófa elhárító is: nála mindig van sebtapasz és varrókészlet is. – Nem csak a vicceskedés a feladatom, hanem a vendégek informálása, kapcsolattartás az étteremmel, a fotós, videós kollégával, hogy ott legyenek ahol kell. Mikor lesz fotózás, csokordobás, hol ülnek le az idősek... Félreértés, hogy a ceremóniamester szervez, a vőfély meg csak poénkodik. – teszi hozzá.

Az elképzelt csillogás

–Idén július végén volt a lánykérés. Mivel nem akarunk kapkodni az esküvőszervezéssel 2025-re tervezzük a lakodalmat. Úgy vettük észre, hogy gyorsan betelnek a szolgáltatóknál az időpontok, ezért érdemes időben elkezdeni fotóst, videóst és helyszínt keresni, foglalni – mondta el Simon Roberta.

Párja, Molnár Ádám hozzátette, hogy a nagy napjukon szeretnék, ha a legjobb fotós örökítené meg az életre szóló pillanataikat. – A fotó az egyik legfontosabb számunkra, mert az marad meg az élmény mellett, amit bármikor elővehetünk. A buli után a násznép is ezt várja mindig a legjobban, hogy visszanézhesse az este pillanatait – emelte ki Ádám.

Simon Roberta kollégánk és párja, Molnár Ádám a fotóslehetőségekről tájékozódtak a The Room 22 győri üzletében. Fotó: Csapó Balázs

– Mindenki a saját álmában megjelenő képeket szeretné megélni és megörökíteni – mondja Erdélyi Ákos győri esküvői fotós – nagyon befolyásol az Instagram és a TikTok. A mi vonalunk ez a letisztult, elegánsabb, hercegnős, vagy természetes vonal zöldövezetben, természetközeli módon.

Néhány éve divatja lett az olyan fotózásoknak, ahol a ruha részben vagy egészben megsemmisül, legalábbis sérül, koszolódik. – Sok pár választja azt, hogy megvásárolja a ruhát és akkor nem kell rá nagyon vigyázni az esküvő után. Jobb is ha nem a vendégektől vesszük el a párt, ráadásul déltől kettőig szokott kínálkozni erre lehetőség, amikor nem a legjobbak a fények.

A torta tündöklése és bukása

– Az élővirágos tortadíszítésnek reneszánsza van. – mondja Gaál András, a Gold&Cake cukrászda tulajdonosa és cukrásza. Bár a sütő-főző műsorok után sokan érkeznek határozott elképzelésekkel, minden esetben személyes konzultáción dől el a torta, mert a szakmai szem azért tud értékes információkkal, és esküvői tapasztalatokkal szolgálni. – Például a pucér tortát egy nagy lehúzásnak érzem, nincs meg az a szép rétegrend, ami egy násznépnek jár. Szeretnénk, ha abban a pár percben ami a torta tündöklése és bukása, az estnek igazi ékköve volna. Nem érdemes öt hatféle ízben gondolkodni szerinte. –Egy száz fős násznép igényeit egy három íz le szokta fedni, míg ha nagyon elaprózzuk, lesz olyan, amiből már nem jut valakinek. – mondja András.