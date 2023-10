– Az állami lakásfelújítási támogatás és a csok részleges megszüntetése nagy érvágás a piac minden szereplőjének, mi is megéreztük, hiszen ezekből a támogatásokból rengetegen teremtettek új otthont vagy újították fel a jelenlegit. Reméljük, a kormány jövőre ismét ad valamilyen segítséget ehhez. Nagy a visszaesés, különösen a kiugróan jó tavalyi évhez képest, de még 2021-hez képest is jelentős a csökkenés. Szerencsére vannak tartalékaink, így a tőlünk megszokott minőségben tudjuk kiszolgálni a vásárlóinkat – mondja Ternyák László, a bútorlap-forgalmazással és -szabászattal foglalkozó cég tulajdonosa és ügyvezetője. A vállalkozás 32 éves fennállása alatt már átélt egy-két válságot, s bevallása szerint a jelenlegi helyzet egyébként sem mérhető össze például a 2008-assal, amikor a svájci frankos hitelből véghez vitt telephelyfejlesztés súlya is nyomta a vállát…

Sőt, a Ternyák Trade jelenleg is fejleszt, hiszen a vállalkozás stabil alapokon nyugszik, és fejlődési pályán van.

Ternyák László - Fotó: Csapó Balázs

– Tavaly állítottuk munkába a több mint 60 milliós beruházással kialakított automata raktárkezelő rendszerünket, és a gépparkot is jelentősen fejlesztettük. Ez folytatódik idén is, új élzáró gépet vásároltunk és helyeztünk üzembe, hiszen a bútorlapból készült darabok lelke az élzárás – magyarázza Ternyák László. A folyamatos fejlesztésre szükség is van, hiszen a szabászat gépein naponta 50–70 tábla – 300–350 m2 – bútorlap megy keresztül, amihez napi 2–4.000 méternyi élzárás társul.

A kínálat is jelentősen bővült idén a Ternyák Trade-nél, az eddigi partnerekhez csatlakozott ugyanis a Kronos, amelynek bútorlapjai mostantól közel 70 színben elérhetők. Így már csaknem 200-féle bútorlapból választhatnak a vásárlók, és munkalapból is csaknem ugyanekkora a kínálat. Emellett hagyományos és csúszásgátló rétegelt lemezt, OSB- és farostlemezt is kínál a cég, így mindent egy helyen beszerezhet, aki asztalosmunkákban utazik. Újdonság a Ternyák Trade-nél a Falco új, ujjlenyomatmentes matt bútorlapja is; erre a stílusra egyre nagyobb az igény, és új színek is bekerülnek a kínálatba.(x)