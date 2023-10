A Széchenyi István Egyetem tevékenységét széles körű partnerségre építi, amely az innováció terén újabb jelentős vállalattal bővült. Az intézmény az egykori győri kekszgyár ikonikus épületének átalakításával valósítja meg a „Tudományos és Innovációs Park létrehozása a Széchenyi István Egyetemen” tárgyú GINOP-2.3.1-20-2020-00005 azonosítószámú projektjét. Ehhez kapcsolódóan kötött hosszú távú együttműködést az egyedi UAV (személyzet nélküli légi jármű) rendszerek hazai piacának meghatározó szereplőjével, a Rotors & Cams Zrt.-vel.

A megállapodás célja, hogy a létrejövő innovációs park keretében az egyetem és a cég olyan hosszú távú kapcsolatot alakítson ki egymással, amely lehetőséget nyújt közös projektek megvalósítására. A Széchenyi István Egyetem a hazai drónkutatás meghatározó szereplője, ezért a területen erős kompetenciákkal rendelkezik, ezekkel tudja segíteni a vállalati partnert, amely – piaci szereplőként – szintén támogatni tudja az egyetemi fejlesztéseket. A felek közös képzések kidolgozásával is hozzá kívánnak járulni a dróntechnológia további fejlődéséhez.

Az ünnepélyes aláíráson Dósa Gábor a Széchenyi-egyetem Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központjának vezetője hangsúlyozta, az innovációs park keretében létrejövő partnerségek az egyetem stratégiai céljainak elérését szolgálják. A közös kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek eredményei közös hasznosításában, új szabadalmakban is testet ölthetnek majd. „Az egyik legfontosabb szempont, hogy ezen együttműködések az oktatásra is visszahassanak, ezáltal bővüljön a mesterképzésben részt vevő és doktori hallgatóink köre, még magasabb szintű kutatási eredmények szülessenek. Cél, hogy közelebb hozzuk az ipart a hallgatókhoz, közvetlen kapcsolat alakuljon ki közöttük, amelyek szakdolgozati és Tudományos Diákköri Konferencia-témákban, gyakorlati projektekben, később munkalehetőségben ölthetnek testet” – sorolta az előnyöket.

Molnár Zsolt, a Rotors & Cams Zrt. vezérigazgatója az eseményt követően kiemelte a Széchényi István Egyetem ma az egyik leginkább kiterjedt innovációs portfoliót kínálja a diákok és a gazdasági szereplők számára egyaránt. „Az egyetemmel olyan projekteket tervezünk, amelyek hozzáadott értéket teremtenek a dróntechnológiai iparág és a gazdasági élet szereplői számára” – hangsúlyozta. Az iparág egyik egyedülálló magyar innovációjának is van győri kötődése, hiszen a Rotors & Cams Zrt. fejlesztésében készülő, világviszonylatban is egyedülálló légvédelmi célanyag-drón, a ProTAR a győri Arrabona Légvédelmi Ezred jártasságához és képességfejlesztéséhez járul hozzá. A társaság azonban ezen felül is elkötelezett a város mellett, és potenciális győri aktivitásaik szem előtt tartásával úgy döntöttek, első Budapesten kívüli fióktelepüket Győrben hozzák létre.

Dósa Gábor a Széchenyi István Egyetem Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központjának vezetője, Molnár Zsolt, a Rotors & Cams Zrt. vezérigazgatója és prof. dr. Friedler Ferenc a Széchenyi István Egyetem rektora, tudományos elnökhelyettese látta el kézjegyével a megállapodást. Fotó: Csapó Balázs

Prof. dr. Friedler Ferenc a Széchenyi István Egyetem rektora, tudományos elnökhelyettese elmondta, az intézmény széles körű partnerségre építi tevékenységét, amelyben jelentős szerepet kapnak az innovatív, a technológiai fejlesztésben élenjáró vállalatok. „Ezek a szakmai együttműködések a magasan képzett szakember-utánpótlás biztosításához is hozzájárulnak, hiszen hallgatóink korszerű tudást, gyakorlati ismereteket, a piacon értékes kompetenciákat sajátíthatnak el” – fogalmazott. Hozzátette, az egyetem új innovációs parkja keretében olyan hosszú távú tudományos együttműködések jönnek létre, amelyek korszerű technológiák közös fejlesztését és a végzett hallgatók szakmai karrierjének megalapozását is szolgálják.

A 2014-ben alakult Rotors & Cams Zrt. az egyedi UAV rendszerek hazai piacának meghatározó szereplője. Megoldásai az ipari, rendvédelmi és katonai alkalmazások széles köreit fedik le. A társaság a legkorszerűbb technológiai megoldások integrálásával egyedi, optimalizált multirotoros, merevszárnyú és hibrid drón-rendszerek fejlesztését, gyártását, valamint drónrendszerek alkalmazását kínálja partnereinek. A cég egyik kiemelkedő fejlesztése a Magyar Honvédség megrendelésére készített ProTAR nevű, légvédelmi képességeket támogató célanyag-drón.

A Széchenyi István Egyetem a fenntartható fejlődésre és a korszerű technológiákra alapozza jövőképét; 11 tudományterületet felölelő, széles körű kompetenciáival segíti elő a térség versenyképességének erősítését, valamint a globális tudás gyarapítását. Többek közt a dróntechnológia jövőjét érintő területeken is értékes kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységet végez. Az intézmény a mintegy 14 ezer fős hallgatói közösségének vezető vállalati partnerekkel együttműködésben kínál gyakorlati képzéseket, naprakész tudást és a munkaerőpiacon értékes diplomát.