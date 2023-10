Komoly technológiai fejlesztéseket valósított meg a közelmúltban kisfaludi üzemében a Mayer Ipari és Kereskedelmi Bt. A beruházást 170,63 millió forintos európai uniós és állami támogatás segítségével valósították meg. A közel hatvan alkalmazottnak munkát adó, kertészeti gépeket gyártó, vékonylemez-feldolgozással és acélszerkezetekkel foglalkozó cég fejlesztésének legfőbb célja a magas minőségű, professzionális vevői kiszolgálás volt.

A beruházások a dolgozók munkáját is megkönnyítik a kisfaludi üzemben. Fotó: Cs. K. A.

– A projekt során a festőüzemben olyan modern porfestő berendezést állítottunk munkába, mely képes a megnövekedett rendelésállomány kiszolgálására és a hatékonyabb termelésre. Néhány hónappal ezelőtt vásároltunk egy új élhajlító gépet is. Ez a berendezés is a legújabb technológiát képviseli, olyan kiegészítőkkel, melyek a gépkezelők munkáját is megkönnyítik. Nem kell például kézi erővel emelni a megmunkálandó alkatrészeket, a gép elvégzi ezt – ismertette a beruházást Brückner Zoltán, a cég ügyvezető igazgatója.

A megújuló energiára való áttérés is a Mayer Bt. fontos céljai között szerepel. A beépített hőszivattyú használata nagyban elősegíti a hőenergiával való gazdálkodást. Növelhető az energiahatékonyság, valamint csökkenthető a szén-dioxid-kibocsátás.

A program során – mivel az anyacég német – két munkatársuk online nyelvi képzésben vehetett részt, illetve lehetőségük nyílt vezetői és menedzsment tanácsadás-fejlesztés igénybevételére is. A szervezeti struktúra átvilágításával a munkafolyamataik optimalizálására kaptak javaslatokat.

Az eszközök beszerzése, az épület átalakítása, hőszivattyú telepítése, valamint a képzési és tanácsadási szolgáltatások igénybevétele a jövedelmezőségre, a cég stabilitására kedvező hatást gyakorolnak. A nagyobb árbevétel mellett a meglévő állandó költségek szintjének minimális változtatása a jövedelmezőség javulását eredményezi

– magyarázta Brückner Zoltán.