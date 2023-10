A Planet Budapest a fenntarthatósági fordulat fontosságára, valamint a klímaváltozás hatásaira hívta fel a figyelmet. A legújabb megoldásokat közérthetően bemutató rendezvény nemcsak szakmai fórumként szolgált, de gyakorlati, kézzelfogható megoldásokat is kínált az érdeklődők számára. A Széchenyi István Egyetem a Planet Budapest keretében megrendezett konferencián bemutatta témával kapcsolatos törekvéseit és eredményeit.

„A fenntarthatóság központi szerepet tölt be egyetemünk stratégiájában, amelynek kimondott célja, hogy aktívan hozzájáruljon a városban, a régióban, az országban, sőt nemzetközi viszonylatban is ahhoz, hogy a környezeti terhelések visszaszoruljanak, a fenntartható megoldások minél szélesebb körben elérhetőek legyenek, ezáltal az emberek jólléte növekedjen” – fogalmazott dr. Torma András, a Széchenyi István Egyetem Alkalmazott Fenntarthatóság Tanszékének vezetője. Hozzáfűzte, ezen a területen kiemelt szereplő a tanszék mellett a Fenntarthatósági Kompetenciaközpont is, de a jövőnket szolgáló törekvés az intézmény minden szintjén megjelenik. „Az egyetemen belül a különböző szervezeti egységekkel szoros együttműködésben dolgozunk azon, hogy ez a szemlélet érvényesüljön az oktatásban, a kutatásban, valamint a kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységekben egyaránt” – húzta alá.

A fenntarthatósági expón nagy érdeklődés övezte a Széchenyi István Egyetem innovációit. Fotó: Bankó József - SZE

A tanszékvezető kifejtette, a témában olyan jelentős projekteket valósít meg a Széchenyi-egyetem, mint a Szigetköz–Csallóköz térség fejlesztését szolgáló Insula Magna – Komplex Vízgazdálkodási és Fenntartható Fejlesztési Program vagy a hulladékgazdálkodás és a körforgásos gazdaság területét érintő szemléletformáló program. Kiemelkedő a H2 és EFuels projekt is, melyek közül az utóbbi a megújuló alapú szintetikus üzemanyagok fejlesztésében való részvételről, illetve azok gépjármű motorokban való használatának teszteléséről szól. „Ezek mellett még számos fenntarthatósági témájú kutatás fut az egyetemen, többek között a precíziós mezőgazdaság, a vízgazdálkodás vagy a nemzetközi kapacitásépítés területén. Intézményünk fontos szerepet vállal magára fenntarthatósági stratégiák készítése terén is önkormányzatok, kormányzati intézmények részére” – sorolta.

A Planet Budapestet kísérő konferencián a Széchenyi István Egyetem részéről dr. Buruzs Adrienn egyetemi docens a körforgásos gazdaság és iparágak kapcsolatáról tartott előadást, míg dr. Kalocsai Renátó egyetemi docens kerekasztal-beszélgetésen az élelmiszer-ellátás és a fenntarthatóság összefüggéseiről beszélt. Az előadások mellett az intézmény saját standdal vett részt az expón.

Dr. Buruzs Adrienn, a Széchenyi István Egyetem egyetemi docense a körforgásos gazdaság és iparágak kapcsolatáról tartott előadást. Fotó: Bankó József - SZE

„Pályaorientációs és oktató kollégáink mellett a környezetmérnök hallgatók és doktoranduszok is kivették a részüket az egyetem szerepvállalásának bemutatásából. Standunkon az érdeklődők intézményünk általános képzései mellett megismerhették speciális, a fenntarthatóságot különösen előtérbe helyező szakképzéseinket, mint az ESG – környezeti, társadalmi és irányítási szakértő mesterképzés, a precíziós mezőgazdasági szakmérnök szakirányú továbbképzés vagy az energetikai veszteségfeltáró auditor szakirányú továbbképzés. A látogatók a Széchenyi-egyetem fenntarthatósággal kapcsolatos kutatásairól is képet kaphattak. Bemutatkozásunk új hazai és nemzetközi partnerkapcsolatok kialakításához is hozzájárulhat” – mondta el dr. Pécsinger Judit, az intézmény adjunktusa, a kiállításon való egyetemi megjelenés szervezője.

Végezetül kiemelte, a megfelelő fenntarthatósági megoldások megtalálása egyre több szakterület számára kulcskérdés, ezért a Széchenyi-egyetem képzései a jövő szakemberei számára kínálnak értékes, piacképes ismereteket, az intézmény kutatásai pedig a fenntarthatósággal kapcsolatos globális tudás gyarapításához járulnak hozzá.