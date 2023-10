– Az ősz a nyomdaiparban főszezonnak számít, a nyári uborkaszezon után a cégek és a kiadók sorban rendelik meg a gyártáshoz elengedhetetlen nyomdaipari termékeket, illetve az év végi ünnepekre szánt termékeiket, kiadványaikat. És persze közeleg a novemberi Győri Könyvszalon, amelyen több friss kiadvány megjelenésében is részt veszünk – mondja Radek József, a Palatia nyomda ügyvezető-tulajdonosa. A cégvezető a győri nyomdából kikerülő igényes könyvekre, magazinokra a legbüszkébb, hiszen ezekkel alapozta meg a Palatia jelenlegi helyzetét. Emellett különösen büszke arra is, hogy egy kiváló szakmai csapattal dolgozhat együtt: két munkatársa, Vasné Varga Erzsébet és Baranyai Zoltán is elnyerte idén a szakma neves elismerését, a Hess András-díjat.

Baranyai Zoltán és Vasné Varga Erzsébet

Fotó: Rákóczy Ádám

A Presztízs-díjas Palatia az idén lett 30 éves, az egész év ennek a jegyében telik. Na meg a digitalizációéban – teszi hozzá Radek József.

– Olyan digitális nyomda¬gépeket helyezünk üzembe, amelyek ideálisak a kisebb, 100–500 példányszámú könyvek, kiadványok előállítására. Erre nemcsak a magánkiadásban megjelenő kötetek miatt van szükség, hanem azért is, mert az utóbbi időben a budapesti kiadók is óvatosak: kevesebbet rendelnek egy-egy kötetből, nem nagyon tartanak raktárkészletet, próbálják minél pontosabban belőni az eladható példányszámot – mondja a cégvezető.

A régióban régóta piacvezető Palatiában a hagyományos nyomdatechnikai termékek mellett egyre jobban erősödik a csomagolástechnikai vonal.

– A műanyag csomagolások visszaszorulásával megnőtt a kereslet a fenntartható papírdobozok iránt, legyen szó kozmetikumokról vagy akár élelmiszerekről. Ennek megfelelően ebben az irányban is fejlesztünk. Nő a kereslet a papírdobozok, a tasakok és a csomagolást kísérő címkék iránt is. Ezeknél a termékeknél már alapvető elvárás a felületnemesítés arany-, ezüstszínben, illetve a felületek domborítása. Ezen a téren jelentős az exportunk is, a német és az osztrák piacon is nagy a kereslet a termékeinkre. Igyekszünk kihasználni a csomagolásgyártásban rejlő lehetőségeket, de természetesen csak a hagyományos tevékenységünk mellett! – mondja Radek József.

A szakember szerint a minőség mellett a határidők is egyre fontosabbak, mindent szinte azonnal szeretnének a megrendelők. Jó minőség, kedvező ár és rövid határidők az ügyfelek kívánságai. A kiváló szakembergárda, a korszerű gépek és a rugalmas beszállítók erre a garancia.

A 30 éves Palatia nyomda igyekszik megfelelni minden elvárásnak, ahogy eddig, és a jövő évben is várja az izgalmas feladatokat! (x)