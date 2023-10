Élő Tamás az SC Jedlik standjánál azt mondja, el kell mondani a gyerekeknek, hogy egy szakképzési területen vagy technikumban aranybánya van a kezükben! Ha előbb becsülettel tanulnak és alázattal végigcsinálják a gyakornoki időt, akkor munkavállalóként sok pénzt kereshet, ha pedig később vállalkozni is mert, akkor végképp sokat kereshet. De előbb jön a becsületes munka.

Úgy mondja, 20 százaléka a standok körül ólálkodóknak komoly, céltudatos érdeklődő. – Vannak kifejezetten nőiesebb szakmák még a gépész területén is, mint a minőségellenőr, de a merőszoba nyitott a hölgyek iránt.

Furcsállja, hogy a gépész szakon kisebb a túljelentkezés, pedig őket szinte az iskolapadból viszik a munkahelyek. Vannak, akik már fejből skandálják a nyílt nap időpontját a Lukács iskola standja előtt. Egy csapat Nagyszentjánosi fiatal – köztük két Ukrajnából két éve érkezett tanuló – az autószerelés iránt érdeklődik. András Martin is, aki a családja révén sűrűn be is segít a műhelyben, így a gyakorlatról is van már tapasztalata. De nem csak a fiúk lelkesek. – Egy szakmának nincs neme, mondja Rozália, aki Gyömöréről érkezett a Háry László iskolából és karosszéria lakatos szeretne lenni, szintén a Lukácsban.

– A többség itt még csak beleszagol, de van azért van, aki konkrét tervekkel jön már. – mondja a Rábatamási Móra iskola kísérő tanára Lovász Szabó Zsolt, aki 19 nyolcadikost hozott. – Szerintem 30% az, aki konkrét irányt lát. A tájékozódásban sokat segít egy ilyen nap, de egyéb szakmai bemutatókra is járnak.

Elmondta: a végzősöknek már éles kérdés a hogyan tovább, hiszen február 21-én le kell adják a jelentkezéseket.