A Budai Várban lévő egykori Vöröskereszt-székház újjáépítésénél aligha létezhet izgalmasabb feladat az épületdíszítéssel és látványbetonnal foglalkozó győri Ornamentika Kft. számára. A hatalmas klasszicista épületet a második világháborúban kapott pusztító bombatámadás után bontották le, most pedig eredeti formájában építik újjá – tudtuk meg Tatai Ákos termelési igazgatótól. A komplett homlokzati kivitelezést – beleértve a hőszigetelő rendszert és a több mint 700 figurális díszítőelem elkészítését – tavaly nyerte el a vállalkozás, szakemberei a múlt év novembere óta dolgoznak a projekten. A megbízás bonyolultságát mutatja, hogy a tervezés és a zsűrizés hat hónapig tartott, a 2500 négyzetméternyi homlokzat kivitelezését pedig feszített tempóban idén év végén be is fejezik.

– A közeljövőben számos hasonlóan összetett munkára pályázunk többek között a Budai Várban és a Citadellán. Idén szerencsére sok érdekes feladatunk futott párhuzamosan; Veszprémben, Európa 2023 Kulturális Fővárosában dolgoztunk például a Laczkó Dezső Múzeum felújításán, és a Zöld Város Projekt különféle helyszínein is – mondta Tatai Ákos. Nemcsak műemléki munkák, hanem egy rangos szakmai elismerés is beesett az idei évben: a budapesti Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karának épülete nyerte el az Év háza díjat 2023-ban középület kategóriában. Az új szárny teljes homlokzatburkolatát is az Ornamentika kivitelezte.

Bár az elmúlt öt év szárnyalását jövőre nehéz lesz megközelíteni, az építőipar jelenlegi válsága a középületekben „utazó” Ornamentika Kft.-t kevésbé érinti, mint a lakossági piacra dolgozó vagy ipari projektekkel foglalkozó vállalkozásokat. Speciális szaktudásuknak köszönhetően bizonyos területeken, például a műemléki felújításoknál a cég szinte megkerülhetetlen. Éppen ezért konkurens is csak néhány van a piacon, sőt, a látványbeton gyártását szereléssel együtt az egész országban csak ők végzik.

– Nem aggódunk a jövő miatt, mert a legtöbb minket érintő beruházás a tervek szerint megvalósul. Tervezni azonban egyre nehezebb, hiszen a mi szakmánkban az építészeti tervezés és a kivitelezés megkezdése között gyakran egy-két év is eltelik, a magas inflációt és az alapanyag-

drágulást pedig gyakran nem követik a források. Nagyon megdrágulhat egy-egy projekt, mire eljut a megvalósításig, ezt pedig az olyan előre nem látható események is befolyásolják, mint a háború – mondta Tatai Ákos. (x)