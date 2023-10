A rövid ellátási lánc (REL) és annak értékesítési formái rávilágítanak arra, hogy hogyan csökkenthető az élelmiszerek szállítási útja, és hogyan lehetséges, hogy a termelés, a feldolgozás és az értékesítés, valamint a fogyasztó a lehető legközelebb legyen egymáshoz - írta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) nyolc városban tartott „Helyi termék” rendezvényt: a tavaszi négy után októberben újabb négy helyszínen, az Agrárminisztérium, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal és a Kislépték Egyesület közreműködésével. A rendezvénysorozat előadásai is rámutattak arra, hogy növelni kell a helyben termelt termékek előállítását és a termelők termékeinek a rövid ellátási láncokon keresztüli eladását, legyen az akár regionális, közösségi értékesítés, vagy jól működő térségi piacok útján. A magyar gazdálkodók országszerte minőségi élelmiszereket termelnek, cél, hogy elsősorban a hazait kínáljuk, fogyasszuk. A helyi termelők hozzájárulnak a kulturális örökség megőrzéséhez, népszerűsítik a magyar ízeket, a magyar gasztronómiához biztosítják az alapanyagokat, és a fogyasztóknak módjuk van személyes kapcsolatot építeni velük. A helyi termékek megvásárlásával segíthetjük a vidéki termelők gyors piacra jutását, a vidéki lakosság megélhetését és a vidék megtartóerejének biztosítását.

A rendezvényeken elhangzott előadások a tavaly kiadott Helyi termék kézikönyv témáit járták körül, fejezeteinek témaköreire fókuszálva. Szó volt egyebek közt az élelmiszergazdaság sajátosságairól és fejlődési lehetőségeiről, a megreformált élelmiszerláncokról és élelmiszer-feldolgozásról. Továbbá olyan innovatív megoldási lehetőségekről, trendekről és eszközökről is, amelyek a helyi termék előállítókat segíthetik értékesítési lehetőségeik fejlesztésében vagy bővítésében. Számos helyi jó gyakorlatot és helyi termék előállítót is megismerhettek az érdeklődők a rendezvényeken. A nyitó esemény április 25-én, Budapesten volt, amit tavasszal helyszínként Pannonhalma, Paks és Hajdúböszörmény követett. Az őszi programoknak Pécs, Zalaegerszeg, Nyíregyháza és Szolnok adott otthont. A NAK a tavaszi rendezvényekhez kapcsolódóan egy kiadványba is összegyűjtött több példaértékűen működő gazdaságot, jó gyakorlatot, valamint az aktuálisan felmerült kérdésekre adott válaszokat.