Alapigazság, hogy jó szakemberekre van szükség. A szakképzés éppen ezért nagyon fontos területe az oktatásnak. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara az Ágazati Készségtanácsok bevonásával, a területi kamarákkal együttműködve kerekasztal beszélgetés sorozatot szervez az ősz folyamán "Jó gyakorlatok a szakképzésben" címmel.

– A szakképzés 4.0 program egyértelmű célja, hogy a piac igényeinek megfelelő képzés legyen. A jelenleg 176 szakmát tartalmazó szakmajegyzék ágazatokra le van bontva. A duális rendszer azt jelenti, hogy az iskola és a vállalkozás közösen képzi a szakembereket – mondta el a szakképzés jelenlegi rendszeréről Sebe Tamás ágazati készségtanács koordinátor. – A három éves szakmai képzés első éve, valamint az ötéves képzés második éve után a tanulók alapozó vizsgát tesznek, ha ez sikeres, akkor mehetnek tovább szakmai képzésbe és kötnek szerződést a munkahellyel. Hogy az iskolában és a munkahelyen mennyi időt kell a képzésből eltölteni, azt a törvény nem határozza meg. Erről az iskola és a cég állapodik meg, a képzési programban határozzák meg kinek mi a feladata, mennyi időben. Ennek elkészítése egy nagyobb cégnél könnyebben megy, de egy néhány főt foglalkoztató vállalkozásnál gondot okozhat . Ebben tudnak segíteni a jó gyakorlatok alapján kidolgozott ajánlások. Ehhez bárki hozzájuthat, aki a vállalkozásába tanulót szeretne fogadni.

Jó gyakorlatok a szakképzésben - szakmai kerekasztal-beszélgetés Győrben. Fotó: Rákóczy Ádám

A műhelymunka várható eredménye egy ágazatokra bontott úgynevezett szakképzési módszertani segédlet, amely rendszerezi és összegzi az elhangzott információkat és tapasztalatokat úgy, hogy mások számára is jól adaptálható legyen. Ötleteket, jó megoldási mintákat vagy inspirációt nyerhessenek a duális képzők mindennapi munkájukhoz – mondta el Sebe Tamás a kerekasztal beszélgetésen.

– Mennyire vonzó a cégek számára a tanulók fogadása? – kérdeztük Jankó Ernőt, a győri kereskedelmi és iparkamara szakképzésért felelős elnökségi tagját.

– Amikor a képzési rendszer átalakítása elkezdődött, vegyes volt a fogadtatás. Ma már azt mondhatom, hogy eredményeket lehet felmutatni, és látszik annak hatása, hogy ez jó gondolat volt. Sokfajta előnyt jelenthet a vállalkozásoknak. Egyrészt leendő munkavállalóként tekinthetnek a diákokra, ami ebben a munkaerő hiányos időszakban nem hátrány. Másrészt egy finanszírozási rendszer is kapcsolódik hozzá, amit, ha a cégek kihasználnak, nagyon kedvező feltételek mellett tudják a fiatalokat oktatni. Az is egy előny, hogy a cégek egy kicsit a saját igényeik szerint tudják képezni a diákot. Emellett azért kellenek az iskolák, hogy az általános kompetenciákat fejlesszék, illetve, ha vannak a szakképzési helyek között különbségek, azokat ki is tudják egyenlíteni – szögezte le Jankó Ernő.