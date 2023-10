– A legnagyobb elismerést természetesen az ügyfeleinktől kapjuk, de minden díj és cím fontos visszaigazolás a munkánkról – mondja Jankovits Richárd ügyvezető, miután felsorolja a vállalat által idén elnyert elismeréseket.

A hidraulikában, az ipari automatizálásban és a gépgyártásban 20 éve jelen lévő Presztízs-díjas cég elnyerte többek között az Ipari Célgép Nagydíj kategóriadíját, amelyet rangos szakmai zsűri ítél oda a legjobb célgépgyártóknak; ezt egy automatizálási projekttel érdemelte ki a Jankovits Engineering Kft. Büszkeségre ad okot az is, hogy a német–magyar iparkamarától elnyerte a „Megbízható munkáltató” minősítést; ezért a címért olyan nagyvállalatok szállnak versenybe, mint például a Lidl. Emellett a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamarától is megkapta a „Kamara által ajánlott vállalkozás” minősítést, immár harmadik alkalommal.

Annak ellenére, hogy a beruházások számának országos csökkenése a Jankovits Engineering Kft.-t is erősen érinti, hiszen a gépgyártás volumene ettől függ, a többi üzletággal sikerült ellensúlyozni ezt a folyamatot.

– Szerencsére sok munkát áthoztunk a tavalyi évről, és nagy előnyünk az is, hogy a gyártás mellett erős kereskedelmi és szerviztevékenységet is folytatunk, ezeken a területeken pedig, amelyek kevésbé függnek a külső körülményektől, nem volt visszaesés. Több lábon állunk tehát, és az olyan kritikus helyzetekben, mint a mostani, mindig beigazolódik, hogy ez jó stratégia – mondja Jankovits Richárd. A cég kereskedelmi üzletága számára komoly elismerés, hogy sikerült kizárólagos disztribútori szerződést kötnie a Hengst márkával, ami új utakat nyithat az értékesítésben. A cél a közeljövőben az export erősítése, amit a hazai beruházások visszaesése is indokol, mondja az ügyvezető.

Jankovits Richárd

– Ez egy hosszadalmas, komoly folyamat, ami napi szintű szisztematikus munkát igényel, s amire nem mindig van idő, amikor száz százalékon dübörög a munka. Komoly üzletfejlesztési csapatunk van, a szakembereink folyamatosan dolgoznak az új lehetőségek felkutatásán.

A jövő év másik nagy feladata lesz egy új integrált vállalatirányítási rendszer bevezetése is.

– Annak ellenére, hogy nem vagyunk nagy cég, a munkafolyamataink nem egyszerűek, hiszen a tervezéstől a szerelésen át a villamos munkákig, nagyon átfogó a tevékenységünk. Ezért is fontos a projektmenedzsmentet támogató új rendszer bevezetése, amely a jelenleginél sokkal több munkafolyamatot lesz képes kezelni – zárja Jankovits Richárd.