Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő köszöntőjében emlékeztetett arra, hogy az árak megugrásával középpontba került az energiával való takarékoskodás a háztartásokban és intézményeknél egyaránt. A képviselő is a szemléletformálásra helyezte a hangsúlyt, amiben kulcsszerepük van a diákoknak, akiknek jó lehetőség az expón való részvétel mind kiállítóként mind látogatóként. Szeles Szabolcs alpolgármester köszöntötte a testvérvárosokból, Brassóból és Dunaszerdahelyről érkező küldöttséget, akik elhozták bemutatni jó gyakorlataikat. – Néhány éve tudatos munkába kezdtünk. Létrejött egy környezetvédelmi bizottság, és számos helyi kezdeményezést, programot indítottunk el. Több stratégiai dokumentumot alkottunk meg, amelyek hosszútávú gondolkodásra bíztatnak bennünket és kijelölnek egy utat. Néhány évvel ezelőtt született egy álom. A környezetvédelmi bizottság elnöke, dr. Szálasi László vezetésével megfogalmazódott a környezetvédelmi expó gondolata, majd az álomból valóság lett, s immár harmadik alkalommal találkozunk – mondta az alpolgármester.

Pintér-Péntek Imre, a győri iparkamara elnöke elmondta, hogy az iparkamara az energiaközösségek témakörét vállalta az expón, ami arra ösztönöz, hogy össze kell állni egy közösségbe, s nézzük meg, hogy tudunk egymásnak segíteni. – A legjobb energia, amit fel sem használunk. De ha már energiát kell használnunk, mi lenne, ha helyileg termelnénk meg alternatív energia segítségével és helyileg szét is osztanánk – ajánlotta az elnök, aki azt is leszögezte, hogy ezt még a mindennapokban jogi, gazdasági, műszaki szempontból még nehéz. Mint mondta, ennek az útnak még csak az elején járunk, de már vannak jó példák, amiket a kiállításon be is mutatnak. Dr. Lukács Eszter, a Széchenyi István Egyetem Nemzetközi és Stratégiai Kapcsolatokért felelős elnökhelyettese bemutatta, hogy az egyetem számos ponton tesz a fenntarthatóság és a klíma védelme érdekében. Beszédében emlékeztetett arra a hírre, hogy az egyetem a világ felsőoktatási intézményeinek legjobb 5 százalékába került. Mint mondta, létezik olyan ranglista, amely az ENSZ fenntartható fejlesztési célkitűzései mentén méri az egyetemek teljesítményét. A Széchenyi István Egyetem az elmúlt három évben több fenntarthatósági célban a világ legjobb háromszáz egyeteme közé került. Dr. Lukács Eszter arról is beszámolt, hogy nem egy tantárggyal kapcsolódnak a fenntarthatósági célokhoz, hanem az egyetem kétszáz szakjának minden tantárgya kapcsolódik hozzá. De kutatásokat is végeznek. Kutatják például a körforgásos gazdálkodást, illetve számos projektben vesznek részt. Ilyen a Szigetköz- Csallóköz térség fejlesztését szolgáló Insula Magna – Komplex Vízgazdálkodási és Fenntartható Fejlesztési Program vagy a hulladékgazdálkodás és a körforgásos gazdaság területét érintő szemléletformáló program, valamint a megújuló energiaforrásokra épülő hidrogén projekt. Az egyetemen nem csak alkalmazott fenntarthatóság tanszék működik, hanem Fenntarthatósági Kompetencia központtal is a fenntarthatóság céljait szolgálja.

A Hild József Építőipari Technikum képviselő diákok is fogadták standjukon az érdeklődőket. 3D makettasztalon, animációs programmal, makettel érzékeltették a látogatóknak, milyen nagy jelentősége van egy ház, a nyílászárók elhelyezésének, az árnyékolók vagy tetők megválasztásának fontosságát az energia takarékosság szempontjából.

– Építészeink képzésében a környezettudatosság alapvető tényező. Vannak olyan tantárgyaink, mint korszerű épületszerkezetek, építőanyagok, illetve minden tárgyba be van építve. Ezen felül sok alkalmuk van a diákoknak arra, hogy foglalkozzanak ezzel. A kiállításra hoztunk olyan programokat, amelyben a tanulók által tervezett épületeknél megmutatjuk, hogy különböző időjárási helyzetekben, különböző benapozási viszonyokban hogyan viselkednek az épületek – mutatta Józsa Tamás igazgató a diákok bemutatóját.