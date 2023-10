Prohászka Andrea, a nagy múltú vállalat ügyvezetője nem lát nagyobb nehézségeket a jelenben és a közeljövőben, mint amit az elmúlt 37 év bármelyike tartogatott a Tutti számára.

– Már megszoktuk, hogy minden év kihívás a cég számára, minden nap tennünk kell azért, hogy a megye egyik legsikeresebb vállalata maradhassunk. Az idei év egyik meghatározó témája a szervezeti átalakítás volt, amit a vállalat növekedése és szerteágazó tevékenysége tett szükségessé, többek között új pozíciókat hoztunk létre, és jelentősen bővült a munkatársaink létszáma is. A Tutti Kft. most növekedési pályán van, a folyamatos fejlődés azonban veszélyeket is rejt magában. Azon dolgozom, hogy megerősítsem a céget, a belső struktúrákat a szervezeti átalakítással, és ellenállóbbá tegyem a külső hatásokkal szemben. Talán kevesen tudják, de a Tuttinak jelentős exportpiacai vannak szerte a világban, Szaúd-Arábiától Hollandián át Angliáig. A magyar és a külföldi piac ellátása és egyensúlyban tartása kimagasló kereskedelmi tudást és szervezettséget követel meg az egész csapattól – mondta az ügyvezető.

Prohászka Andrea

A Tutti Kft. legfőbb sikere világszínvonalú K+F laborjában keresendő. Több, mint 2000-féle termékkel van jelen a pia¬con, s ma már bármilyen por¬alapú élelmiszer és étrendkiegészítő gyártására képes, legyen az tabletta, kapszula, vagy tasakos csomagolású termék. A vállalat prémium termékeit évtizedek óta elismerik a nagy kereskedelmi láncok Magyarországon és külföldön is, termé¬kei, mint a kakaóporok, a kollagéntermékek, vagy a fehérje¬porok, ismertek az egész világon.

A Tutti Kft. az egyik legnagyobb magyar és külföldi piacon is jelen lévő bérgyártó.

– Az élelmiszeripar szereplőinek, a megrendelőinknek innovációra és fejlesztésekre van szükségük, hogy megfeleljenek a korszellem elvárásai¬nak, kutató- és fejlesztőlaborunk pedig pont ezt biztosítja számukra. Ezen kívül nyílt titok, hogy a Tuttival gyártott termékek a legfinomabbak is egyben, hiszen nem elég prémium termékeket gyártani, azoknak finomnak is kell lenniük. A NÉBIH legfrissebb szeptemberi terméktesztjén például az instant kakaóporok közül a Tutti által bérgyártott kakaóporok bizonyultak a legízletesebbnek a vakteszten: az első 10-ben 6 termékünk szerepelt, sőt a dobogó tetejére is mi kerültünk – árulta el Prohászka Andrea. Hozzátette: ez az egyik legfőbb szakmai kihívás a Tutti számára, ezért a kutatás és fejlesztés mellett érzékszervi bírálói tanfolyamokon képezi tovább szakembereit a kóstolás, ízérzékelés területén. (x)