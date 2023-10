A mesterséges intelligenciát sokan a jövő meghatározó technológiájának tartják. S, hogy miért célravezető az alkalmazása? - Mert pontos és gyors. Az adatelemzések hihetetlen sebességgel történnek, a MI-nek nincs szüksége alvásra, pihenésre, a felgyorsult világunknak mindenképpen az alapja lesz - tette hozzá Széles Zsuzsanna.

A konferenciát a Soproni Felsőoktatásért Alapítvány a Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Karral közösen rendezi október 11 és 13. között. Az ünnepélyes megnyitót csütörtökön tartották, ahol a kar dékánja mellett prof. dr. Fábián Attila rektor is köszöntötte a jelenlévőket, külön említve Vágyi Ferencet, aki a pénzügyi napok egyik elindítója volt. A rektor hangsúlyozta, a mesterséges intelligencia néhány éve még nagyon távolinak tűnt, de ma már számtalan területen alkalmazzák, ezért a továbbképzéseken, szakmai konferenciákon és az oktatásban is foglalkozni kell vele. Beszélt a Soproni Egyetem sikereiről is. "Kicsik vagyunk, de erősek" - mondta, hozzátéve, hogy a nemzetközi fenntarthatósági ranglistákon előkelő helyet foglal el az intézmény.

Barcza Attila, Sopron és térsége országgyűlési képviselője a Parlament Gazdasági Bizottságának alelnökeként is szólt a konferencia résztvevőihez. - Jól felkészült, a tudománnyal lépést tartó szakemberekre van szüksége az országnak ahhoz, hogy előbbre lépjünk - jelentette ki. Sopronról azt mondta, sokat fejlődött és szépült az elmúlt években. Arra biztatta a résztvevőket, hogy ismerkedjenek meg a várossal és vigyenek magukkal szép emlékeket.

Az ünnepi köszöntőket követően Csányi Péter, az OTP Bank vezérigazgató-helyettese tartotta meg előadását "Digitalizáció a fenntarthatóság pillére – Az OTP Csoport MI törekvései a versenyképesség jegyében" címmel. Érdekességként elmondta, mielőtt összeállította az előadása anyagát, stílszerűen megkérdezte a ChatGPT-t, hogy szerinte miről kellene beszélnie a rendezvényen? Elismeréssel nyugtázta, hogy a kapott válaszokkal nagyjából egyetértett. Előadásában kifejtette, a bankszektorban keletkezett adatmennyiség napjainkban rohamosan nő, az abból levonható következtetések pedig a mesterséges intelligencia alkalmazásával meggyorsíthatók. Minderre a tudásra azért van szükség, hogy az ügyfelek számára minél személyre szabottabb szolgáltatást tudjanak nyújtani. Hozzátette, az elkövetkezendő időszakban a bankszektort a mesterséges intelligencia fogja hajtani. Aki használja, versenyben marad, aki nem, lemarad, vagy megszűnik. Az OTP már létrehozta a szakterülettel foglalkozó csapatát. Hangsúlyozta ugyanakkor, az MI alapja lehet a fenntartható üzleti modellnek, segít a gyorsabb és hatékonyabb döntéshozatalban, de semmiképpen nem váltja ki a jól képzett szakembereket.