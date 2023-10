A Melecs GmbH győri gyáregységavatóján Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédét azzal kezdte, hogy kihívásokkal teli időszak ez a mostani a gazdaság szereplőinek. Az európai versenyképeség robog lefelé a lejtőn, mára Kína is megelőzi. Ennek ellenére a magyar gazdaság tavalyi esztendeje minden idők legeredményesebbje volt: soha annyi beruházás nem jött létre, soha ennyit az ország nem exportált, soha ennyien nem dolgoztak Magyarországon, mint tavaly. Jó hír, hogy ezeket a tényezőket idén is felülmúljuk, ehhez pedig kell a nemzetközi vállalatok bizalma hazánk felé.

- Ausztria a második legnagyobb kereskedelmi partnerünk, a Melecs pedig a maga területén a piacvezetők közé tartozik. A beruházásért nagy versenyfutás volt, tisztelettel köszönjük, hogy Győrben valósulhatott meg - zárta szavait Szijjártó Péter.

Segített a kormány támogatása

Bernhard Pulferer vezérigazgató úgy fogalmazott: nagyon jó tapasztalataik vannak az Ausztrián kívüli első gyáregységükkel, a győrivel. Tóvizi Szilveszter ügyvezető az elektronikai ipar előtt álló óriási lehetőségekről szólt először. Kiemelte, hogy a kormány támogatása jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a cégcsoporton belül ez a fejlesztés Győrben valósulhatott meg. Azt is elmondta, hogy a pandémia idején is nagy segítséget nyújtott nekik a kormány. Simon Róbert Balázs, Győr országgyűlési képviselője az hangsúlyozta: a cég életében ez a negyedik fejlesztési ütem, mióta 2013-ben Győrben érkezett, a mostani projekt befejezésének határideje pedig 2025. Az is elmondta, hogy a győri Ipari Parkban több mint tíz 10 ország több mint száz cége 7000 munkavállót foglalkoztat, köztük a Melecs jelenleg 550 főt.

Energiahatékony és környezetbarát

Az infrastruktúrális beruházás magába foglalja a termelő területeken túl a tesztlabor bővítését is, valamint energiahatékony és környezetbarát klimatizálási rendszer kialakítását. A beruházás eredményeként a Melecs EWS GmbH jelentős mértékű árbevétel növekedést vár el. Az infrastruktúra bővítése mellett, amely alapvetően a gyártási feltételrendszer fejlesztését szolgálja, a projekt további célja a környezeti, az energetikai és az anyagtakarékosság, valamint a minőség további javítása volt. A több mint 800 milliós támogatás eredményeként bevezetett fejlesztések és technológiák megfelelő garanciát jelentenek a vállalat tevékenységének a továbbvitelére és a cég hosszú távú fenntarthatóságára.

Elektronikai vezérlőrendszerek

A Melecs EWS GmbH győri telephelyét 2010-ben alapították, a vállalat elektronikai vezérlőrendszerek gyártásával foglalkozik. Termékpalettájukon az autóipar, háztartási elektronika, valamint az ipari felhasználók számára készült szenzoros alkalmazások, vezérlő modulok, autóipari világítások szerepelnek. Vevőik között találjuk többek között a Bosch-Siemens-t, illetve az autóipar kiemelkedő szereplőit, mint az Odelót, a Hellá-t, SMR-t, Magna-t és vevőiket, mint az Audi, BMW, VOLVO, VW, Mercedes, Jaguar, Range Rover.