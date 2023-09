Az ünnepélyes megnyitón és a szalagátvágáson Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő beszédében örömét fejezte ki azért, hogy a dinamikusan fejlődő, napjainkban már több mint 30 munkatársat foglalkoztató Vatam cégcsoport egy új szaküzlet megnyitásával tovább bővíti kínálatát.

Pintér-Péntek Imre, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a Klíma Generáció épületgépészeti áruház megnyitóján emlékeztette a jelenlévőket, hogy a 2022-ben „Az év kisvállalkozása díj”-ban részesített Vatam Hungária Kft. eredményei és munkája példaként szolgálhat a régió vállalkozásai számára.

A győri Vatam csoport alapítója, egyben az új áruház tulajdonosa, Varga Tamás.

Fotó: Rákóczy Ádám

A győri Vatam csoport alapítója, egyben az új áruház tulajdonosa, Varga Tamás a megnyitón elmondta: – Az elmúlt negyedszázad során rengeteg gépészeti-beszerzési tapasztalat gyűlt össze a vállalat berkein belül, amiből mostantól, a boltnyitással a vásárlók, a Győrben és környékén dolgozó szakemberek, magánszemélyek, vállalkozások is profitálhatnak. A nyitással párhuzamosan komoly raktárkészletet építettünk ki és talán elmondhatom, hogy nincs olyan klímákkal, hőszivattyúkkal kapcsolatos szakmai igény vagy elképzelés, amit ne tudnánk gyorsan és jó ár-érték arányban kiszolgálni. További specialitásunk, hogy a hozzánk betérőket szaktanácsadással is várjuk, illetve a vállalkozás hátterének köszönhetően akár kivitelezéssel, az elképzelések megvalósításával is állunk rendelkezésükre.

A boltnyitás alkalmából a cég rendkívüli kedvezményekkel várja első vásárlóit, a megnyitón részt vett szakemberek és látogatók között pedig számos szerszámgépet sorsoltak ki az üzlet megnyitóján.