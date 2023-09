„Hogy került a gumicsizma az orvosi rendelőbe?” – tette fel a Kisalföld a kérdést a szanyi Németh Leventének. A fiatal gazdálkodó nem sértődött meg a felvetésen, hiszen maga is tudja, nem mindennapos dologra vállalkozott. „Parasztgyerek” létére az egészségügybe fektetett és hamarosan megnyitja MR-diagnosztikai központját Szanyban. Saját, nem éppen jó tapasztalatai erősítették meg benne az elhatározást, hogy az agrárium mellett az egészségügy lesz a szakterülete.

A diagnosztikai központ már elkészült. Helyén van az MR- berendezés, ami Amerikából érkezett. Jelenleg a próbaüzem az aktuális feladat a szanyi rendelőben. Mindent szigorú előírások szerint oldott meg Németh Levente. A „gépterem” falait például réz borítja, hogy árnyékolja a rádiófrekvenciát.

– Öt-hat évvel ezelőtt egy hozzátartozómnak volt szüksége vizsgálatra, aztán később nekem is. Nagyon hosszú volt a várakozási idő, hónapokig tartott, mire bekerültünk, ráadásul több száz kilométert utaztunk érte. Már akkor megfogalmazódott bennem, hogy miért is van ez így. Miért nem lehet gyorsan, akár néhány nap alatt is elvégezni ezt a fontos vizsgálatot? Érlelődött bennem a gondolat, az interneten olvasgattam a szakirodalmat, gépgyártókon keresztül még egy központba is eljutottam, ahol részleteiben is megismerhettem egy ilyen rendelő működését. Aztán arra jutottam, hogy a mezőgazdaságban is nagy értékű gépekkel dolgozunk, ott is vállaljuk a hosszú távú befektetéseket, vállaljuk a hiteleket, miért ne tehetném meg ezt más szakterületen is? – beszélt az előzményekről Németh Levente.

Próbaüzem – A gyártó cég képviselője Lengyelországból érkezett, Przemysław Turchan. Fotó: Cs. Kovács Attila

Hozzátette: agrármérnökként az anatómiával is tisztában van, mert a mosonmagyaróvári egyetemen a néhai Gergátz Elemér professzor az emberi test működését is tanította nekik. Természetesen az MR-diagnosztikai berendezés elvét is igyekezett kitanulni.

– Mágneses elven működő képalkotásról van szó, mentesen káros hatásoktól, például a sugárzástól. Akár mindennap el lehet végezni a vizsgálatot, hiszen a szervezetet nem terheli meg. Most, a próbaüzem idején egyébként ha nem volt önkéntes páciens, többször is befeküdtem magam is. Szerencsére mindent rendben találtak. Bennem is és a gépben is. Több gyártó ajánlatát is kértem a berendezésre, végül egy amerikai gépet választottam. Az épület rendelkezésemre állt, már csak a finanszírozást kellett megoldanom. Szerencsére sikerült együttműködni egy olyan céggel, amelyik korábban agrárhitelt is biztosított számomra. Beszereztem az engedélyeket, mindent a feltételek szerint alakítottunk ki – ismertette a tulajdonos.

Németh Levente azt mondja, komoly orvoscsoport áll a vállalkozás mögött, amely akár négy órán belül kiértékeli a leleteket.

– A szanyi rendelőben egy recepciós és egy operátor munkatárssal találkoznak az ügyfelek. Két teleradiológiai központtal kötöttem szerződést, ahol komoly orvosok, specialisták dolgoznak. Ők online kapják meg a felvételeket és készítik el az értékelést. Sürgős esetben négy órán belül, de a vizsgálatoktól függően huszonnégy-hetvenkét órán belül eredményt adunk a páciensnek. Három vármegye, Győr-Moson-Sopron, Vas és Veszprém határán vagyunk, bízom benne, hogy lesz igény a vizsgálatokra. Az agráriumban egy-egy befektetést tízéves megtérülési idővel számolunk általában, én ebben is így kalkulálok – jegyezte meg.

Németh Levente kérdésünkre még elmondta, családja, környezete nem lepődött meg, amikor előállt ötletével. Azt mondja, megszokták már tőle, hogy a mezőgazdaságban is vannak extrém javaslatai. A Németh család egyébként sertéstenyésztéssel és szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozik.

– Nem egyedi egyébként, hogy teljesen más területről érkeznek beruházók az egészségügybe. Én hallottam például építési vállalkozóról, fröccsöntőről, kertészről is – sorolta. És még futballista is akadt a közelmúltban, tesszük hozzá mi.