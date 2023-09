A Győri SZC Gábor László Építő- és Faipari Szakképző Iskola fa- és építőipari szakmákban képez szakembereket. Népszerű a kárpitos és asztalos szakmájuk és a faipari technikus képzésük, valamint az ács, burkoló, kőműves, festő-mázoló-tapétázó szakjuk nappali képzésben, ezen kívül a felnőttek oktatásában az ács, tetőfedő, bádogos, szárazépítő, burkoló, kőműves szakok. A tanuló létszámuk több mint húsz százaléka, 100 fő vesz részt felnőtt képzésben. A kiállításon ötven alapanyaggyártó, kivitelező, forgalmazó cég mutatta be újdonságait, többségét a helyszínen ki is lehetett próbálni. Ezekkel a cégekkel már az oktatás során is kapcsolatban állunk.

– Építőipari szakemberekben nagyon nagy hiány van. A pályaválasztás során az osztályaink sajnos nem telnek be, az általános iskolás gyerekek elsősorban gimnáziumot és technikumot választanak, utolsó helyen maradnak a szakképző iskolák. Abban bízunk, hogy az ilyen bemutatkozással picit befolyásolni tudjuk a pályaválasztás előtt állókat arra, hogy iskolánkat és szakmáinkat válasszák. Ma már tisztességes megélhetést tud biztosítani bármelyik építőipari szakma. Igaz, kétkezi munkát kell végezni, de jó szakemberekre szükség van – szögezte le Árvai Zsolt, az iskola igazgatója.