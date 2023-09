Az új Szakmajegyzék szerint két szakma, valamint egy szakképesítés megszerzése szakképző intézményben ingyenes. Nemrég egy jogszabály-módosítás jelentős könnyítést hozott azon felnőttek számára, akik mindössze alapfokú végzettséggel rendelkeznek, ugyanis mostantól ők is részt tudnak venni a szakképzésben.

– Kizárólag a szakképző intézményben megszerzett első szakképesítés ingyenes – nyilatkozott Győrfi Lászlóné, a Győri Szakképzési Centrum szakképzési referense. – A képzési idő rövidíthető a meglévő tudás, a korábbi tanulmányok, továbbá igazolt szakmai gyakorlat, tapasztalat esetén.

Számos intézményben szeptember 1-jén elindultak a képzések, de pár hétig még lehet csatlakozni.

– Minél több szakma van valakinek a kezében, annál több lábon áll és annál több a lehetősége az életben. Szeptemberben indulnak a 16. élet­­évüket betöltött, 8 osztályt elvégzettek számára az intenzív szakképzéseink. Egy év alatt megszerezhető a szakmunkás-bizonyítvány. A környező vállalkozások, üzemek jelzései, munkaerőigénye alapján mértük fel, mely szakmákra van szükség – közölte Nagyné Szabó Nikoletta, a kapuvári Berg Gusztáv Szakképző Iskola igazgatója.

Idén is sokan tanulnak cukrásznak.

Fotó: Dodó Ferenc / Forrás: MW archív

Vannak, akik pályamódosításon gondolkodnak, vagy jelenlegi szakmájukat egészítenék ki. Előfordul, hogy a hobbijukat fejlesztenék magasabb szintre, ehhez használják ki az ingyenes továbbtanulást. Ilyen például a cukrászat, amit megyénkben Győrben a Krúdyban, Kapuváron a Berg Gusztáv Szakképző Iskolában, Mosonmagyaróváron a Glück Frigyes Turisztikai és Vendéglátóipari Technikumban, Csornán a Kossuth Lajos Szakképző Iskolában és a soproni Vendéglátó, Kereskedelmi Technikumban lehet elsajátítani.

– Cukrásznak tanulnak a legtöbben. Sokuknak gyerekkori álma. Volt, hogy negyvenhárom tanulóval indult a képzés – mondta el Preisinger Tibor, a mosonmagyaróvári Glück-iskola szakmai igazgató­helyettese, majd folytatta. – Szakácsból és pincérből nem tudnánk eleget képezni, tavaly huszonhárman végeztek, és el is tudtak helyezkedni.

A fa- és bútoripari képzések is népszerűek.

Fotó: Bencsik Ádám / Forrás: MW archív

Az építőipar, valamint a fa- és bútoripar is sokakat vonz. A turizmus, a vendéglátás is népszerű. Sokan készülnek fodrásznak, kozmetikusnak, amit megtehetnek a győri Kossuth Lajos Technikumban és a soproni Handler Nándor Technikumban. Aki CNC-programozónak vagy gépésztechnikusnak készül, a győri Lukács-iskolában vagy a Jedlikben tanulhat. Utóbbit keressék azok, akiket a szoftverfejlesztő és -tesztelő szakma érdekel. A gazdálkodás és menedzsment is több helyen elérhető. Az elektronika és elektrotechnika területén két iskola jeleskedik, a győri Pattantyús és a soproni Vas- és Villamosipari Technikum.

A szakmákról, szakképesítésekről és a jelentkezésekről bővebb információval az iskolák szolgálnak, illetve érdemes megnézni a honlapjukat, közösségi oldalukat.