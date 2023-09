Míg ez a szemlélet pár éve kuriózumnak számított, ma már a Start it @K&H inkubátorban működő csapatok esetében 10-ből 9 számára fontosak a fenntarthatósági szempontok. Ennek legfőbb oka, hogy a startupperek számára már meghatározó, hogy figyeljenek a környezeti értékek megóvására és arra, hogy aktívan tegyenek a társadalmi problémák ellen. Csak ezt követően nézik az üzleti érdekeket, azaz, hogy a fogyasztók, a befektetők és a partnerek pozitívan értékelik-e a fenntarthatósági törekvéseket.

A győri Start it @K&H inkubátorba szeptember 10-ig lehet jelentkezni az alábbi linken: https://startitkh.hu/jelentkezes/ A jelentkezéssel kapcsolatos kérdésekben, szívesen segít a Start IT up Győr szakmai csapata a [email protected] email címen.

„A jelenlegi gazdasági modell nem fenntartható módon használja az erőforrásokat, ezért olyan innovatív technológiákra van szükség, amelyek hatékonyabb, környezetbarát termelést és fogyasztást tesznek lehetővé. Itt azonban nem állhatunk meg, hiszen a fenntarthatóság témakörébe a természeti értékek megóvása mellett a társadalmi egyenjogúság megteremtése is beletartozik. Ennek súlyát jól mutatja, hogy az ENSZ által kijelölt 17 fenntarthatósági célból 8 a társadalmi problémák kezelésére vonatkozik. Az öt éve működő és eddig 20 iparágban 90 csapat fejlődését segítő inkubátorunkban ezért a sustaintech startupok teljes spektrumára kiemelt figyelmet fordítunk. A megújuló energia használatát, az erőforrások hatékony felhasználását és a szennyező anyagok kibocsátásának csökkentésére alternatívát kínáló csapatok mellett azokat is keressük, akik társadalmi problémákra adnak új megoldást” – jelentette be Németh Balázs, a K&H innovációs vezetője.

Női vonalon erősít a Start it @K&H

A Start it @K&H, Magyarország legnagyobb nagyvállalati inkubátora szeptember 10-ig ismét várja a startupok jelentkezését. A féléves mentorálást elnyerő csapatok az inspiráló közösség, a szakmai mentorok, számos digitális szolgáltatáscsomag, a K&H hazai és nemzetközi üzleti kapcsolati hálója és az alumni csapatok tapasztalatainak segítségével fejlődhetnek tovább – akár a nemzetközi piacra lépésig. A mostani kiválasztás alkalmával a fenntarthatóság környezetvédelmi vonatkozása mellett a társadalmi kérdések is nagyobb szerepet kapnak: a környezetbarát megoldások mellett a női alapítású vagy a nemi esélyegyenlőséget, egyenjogúságot segítő startupok támogatása is előtérbe kerül.

„Az üzleti és a politikai döntéshozók körében mindmáig kevesebb a női szereplő, mint ahogy az a nemek közti arányok alapján indokolt lenne. A női esélyegyenlőség támogatása érdekében az inkubátorban kiemelt fókuszt kapnak azok a csapatok, ahol legalább az egyik alapító nő vagy akik innovációjukkal a nemi egyenjogúságot erősítik. Ilyen lehet például a hagyományosan férfiasnak ítélt szakmákban a női elhelyezkedés támogatása, vagy a képzések, fejlesztések során a nemi egyenlőséget megvalósító megoldások. Hiszen ezzel is hozzájárulunk a fenntartható jövő építéséhez” – mondta Németh Balázs