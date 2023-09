Kendefi Attilával, a győri startup indítójával beszélgettünk a világon is egyedülálló projektről, amivel a kriptovaluták világába szeretne minél többeket bevezetni.

– Mindannyian voltunk kezdők, és mindannyian voltunk abban a helyzetben, hogy „érdekel engem ez a kripto, de azt sem tudom, merre nézzek”. Ezt mi nem felejtettük el. Ezért nemcsak egy kriptoprojektet hoztunk létre, hanem egy közösséget – kezdi Kendefi Attila. Hozzáteszi: a leglényegesebb dolog, és ennek a közösségnek a legfőbb feladata, hogy edukáljon. Videóanyagokban, közösségi csatornákon folyamatosan osztanak meg ezzel kapcsolatos ismereteket.

– Mi a tanulásban, a tudás megszerzésében próbálunk segíteni lépésről lépésre teljesen ingyen. Ugyanakkor közösséget építünk – mondja.

A gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy miután valaki megvásárolja ezt az italt, letépi a fóliát, aminek a hátulja egy kódot és egy weboldalcímet rejt. Ezen egy rövid regisztrációt követően lehet beváltani az ajándékot, ami különféle értékű és típusú kriptovalutát rejt. „Király vagy!” – jön az első üzenet a kód beváltásakor, majd rögtön ezt követi a következő, amiben ahhoz kap segítséget a vásárló, hogy létre tudjon hozni egy digitális tárcát.

Maradandót alkotni

– Mindig is álmodozó, kitaláló ember voltam. Szerettem eljátszani a gondolattal, hogy vajon miből lehet egy szuper, maradandó és fenntartható dolgot csinálni. 2021-ben találkoztam és ismerkedtem meg a kriptovalutákkal, ami azt jelenti, hogy én még relatíve új vagyok ezen a piacon. De nagykanállal ettem és szívtam magamba minden ezzel kapcsolatos információt – idézi fel Kendefi Attila.

Megfizette a tanulópénzt

Mint megtudtuk, az indulás számára sem volt zökkenőmentes. Attila először 2021. május 12-én vásárolt kriptovalutát. Egy héttel később, május 19-én az akkor 67 ezer dolláros Bitcoin zuhanásnak indult. Egy hét alatt a portfóliója 20 százalékát elveszítette, majd a következő héten megint. A kezdeti buktatók után kezdte keresni a kisebb kriptoprojekteket.

– Ez az időszak volt az, amikor nagyon aktív volt a kriptovilág. Rengetegen vásároltak, őrületes mozgások voltak. Sok-sok projekt született. Ezeket kezdtem el vadászni. Ennek eredményeként nagyjából két hónap alatt több mint 20 ezer dollárnyi pluszt csináltam 800–900 dollárral.

Szélhámosságok a web3 világában

Még 2022 szeptemberében egy kis csapattal megcsinálta a saját kriptovalutáját, amit természetesen szeretett volna népszerűsíteni. Ekkor szembesült azzal, hogy ebben a világban rengeteg a szélhámosság. – Nemcsak a projektek, hanem a marketinglehetőségek között is sok volt az ügyeskedés – meséli. Ezek elkerülésére született meg benne a gondolat, hogy egy fizikai termékkel kapcsolná össze a projektet. Így született meg a Cryptodrinks.

– Ebben is picit úttörőnek számítunk, hiszen ez a megoldás akkoriban nem volt jellemző, és nagyon hiányzott a kriptovilágból.

Győrből szövi a hálót

Az első termék 2022 decemberében gördült le a gyártósorról és került ki az első boltba Győrben. Január 2-án váltották be az első kódot – idézte fel.

Jelenleg is itt lehet a legtöbb helyen vásárolni a terméket, ami nem véletlen, hiszen győri vállalkozásként helyben keresték a partnereket. Mint megtudtuk, az is tudatos döntés volt részükről, hogy nem a multik kínálatába szerettek volna bekerülni, hanem helyi vállalkozásokkal keresték az együttműködést.

Minden doboz valutát rejt

– Ez nem szerencsejáték – hangsúlyozza Kendefi Attila. – Minden dobozban van kriptoajándék, ami igazság szerint egy megfoghatatlan, a digitális térben létező valuta, ami persze – egyre több helyen – használható vásárlásra, vagy beváltható hagyományos fizetőeszközre. Emellett partnereink révén arra is lehetőségünk van, hogy megfogható, fizikai ajándékot is rejtsünk a kriptovaluta mellé. Így vannak olyan dobozok is, amikben a web3-as termékek mellett sok újdonságként megjelenő fizikai terméket is ki tudnak kipróbálni a fogyasztók – mondta el az ötletgazda.