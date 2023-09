A szaktudásba fektetnek, mert azt vallják, hogy a munkatársak kompetenciái biztos alapot nyújtanak a további fejlődéshez. Ennek köszönhetően jövőorientált szolgáltatásokat nyújthatnak a beszerzés, pénzügy, valamint IT területén a teljes Volkswagen Konszern számára. Ezen naprakész szaktudás egy vállalatba történő célzott összevonása segíti a konszernszintű szinergiák kihasználását is Magyarországon – Győrből a világnak, valamint növeli a versenyképességüket a járműipari transzformáció korszakában.

A beruházásbejelentő eseményen Dirk Große-Loheide, a Volkswagen Márkacsoport Igazgatóságának beszerzésért felelős igazgatósági tagja kiemelte, hogy a jövő, hozzáállás kérdése. - Nyitottnak kell lennünk az új üzleti modellek felé, hogy boldogulni tudjunk az elektromobilitás útján. Magyarországról kínált szolgáltatások a szaktudáson alapulnak, amelyet tovább kell fejleszteni. Munkatársaink szaktudásának további bővítésével szélesíteni tudjuk a Volkswagen Konszern számára nyújtott szolgáltatásaink körét is - fejtette ki Dirk Große-Loheide.

- Februári megalapítása óta repülőrajtot vett az Audi Hungaria Ahead Kft. - fogalmazott dr. Patrick Heinecke, az Audi Hungaria Zrt. pénzügy, IT, beszerzés és compliance-ért felelős igazgatósági tagja. - A munkatársak partnerként dolgoznak egy olyan hálózatban, ahol fejlődhetnek és jobb teljesítményt nyújthatnak. Újabb és újabb megbízásokat nyerünk el, amely tovább lelkesíti a csapatot. Példának okán a meggyőző a költségelemzési tevékenységünkkel elnyertük a Lamborghinit. Nagyon komoly a verseny, de az Audi Hungaria egy teljes vertikumú gyár: járműveket, alkatrészeket, motorokat gyártunk, valamint szerteágazó szolgáltatásokat, üzleti modelleket kínálunk. A szakembereink tudásába érdemes tovább fektetni, hiszen a gépeket ők töltik meg élettel - mondta el dr. Patrick Heinecke.

Fotó: Audi

Hozzátette, hogy az Audi Hungaria szerves része a magyar nemzetgazdaságnak, ebbe az elmúlt 30 évben 12 ezer milliárd eurót fektettek. -Ezek a beruházások folyamatosan folytatódnak és túlmutatnak a saját telephelyünk belső igényein. Nagy örömünkre szolgál, hogy ebben támogatást kapunk és a széleskörű tudásbővítésre irányuló képzési projektünk felmerülő költségeinek felét 2025-ig az állam átvállalta - jelentette be dr. Patrick Heinecke.

Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy a kormány 11 alkalommal támogatta már az Audi Hungariát, ebben volt infrastruktúra fejlesztés, eszköz és szerszámbeszerzés, valamint a mostanihoz hasonló kompetencia vagyis humán erőforrástámogatás is. - Példaértékű a kapcsolat. Az elektromos motorok térnyerésével nem csak technológiai fejlesztésekre van szükség, amit az Audi Hungaria is felismert - hangsúlyozta Simon Róbert Balázs.

- Az Audi és Győr szavak összeforrtak. A magyar gazdaságtörténet legsikeresebb párosítása, hiszen jelentősen hozzájárulnak a gazdasági fejlődésünkhöz és sikereinkhez - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

- Az új autóipari korszakra nem csak fizikailag kell felkészülni. Nem csak a szükséges gépeket kell megvásárolni, hanem a kellő technológiai tudást is meg kell szerezni - emelte ki beszédében. Az Audi Hungaria Ahead egy regionális szolgáltatási központ és 500 dolgozója számára biztosítanak a jövőben képzést, ezzel segítve a felkészülést az autóipar elektromos átállására.

A miniszter elmondta, hogy az Audi tevékenysége nélkül nem dönthettünk volna az elmúlt években beruházási és exportrekordokat. A vállalat eddig körülbelül 4500 milliárd forintnyi beruházást hajtott végre, s mára az egyik legfőbb exportőr hazánkban, aminek köszönhetően Magyarország a kivitel tekintetében a 34. helyen áll a világranglistán.

Szijjártó Péter szerint az is fontos, hogy az Audi nagymértékben járul hozzá a magyar gazdaság dimenzióváltásához, vagyis, hogy a "Made in Hungary" időszakából az "Invented in Hungary" időszakába lépünk át.

- Az Audi egy olyan német cég, amely saját globális működése szempontjából is meghatározó jelentőségű területen szavazott bizalmat hazánkban. Magyarország sokat profitál abból, hogy a német ipar egyik fő európai beruházási célpontja vagyunk, és a német ipar is nagyon sokat profitál abból, hogy itt, Magyarországon Európa egyik legversenyképesebb beruházási környezetét tudjuk számukra biztosítani. Továbbra is azon leszünk, hogy az elkövetkezendő időszakban is a kölcsönös tisztelet és előnyök jellemezzék az együttműködést - zárta beszédét a külügyminiszter.