Idén is sikerrel zárult az Audi Development Camp, az Audi Hungaria és a Széchenyi István Egyetem közösen szervezett, egyedülálló nyári képzési programja. A 22 országból érkezett 31 hallgató alkotta nemzetközi közösség egy intenzív felkészítés után az autóipar aktuális kihívásait megjelenítő valós ipari problémákon dolgozott, így a projektalapú, gyakorlatorientált oktatás és a legmodernebb ismeretek révén speciális szaktudást sajátíthatott el. Ebben az évben két feladatot kaptak a fiatalok: az egyik csapatnak az Audi egy elektromos meghajtású autójának akkumulátorszimulációját kellett kidolgoznia, míg a másik csapat a szintetikus (etanollal dúsított) üzemanyagok motorokra gyakorolt hatását vizsgálta. A megoldás annyira jól sikerült, hogy a résztvevők több mint fele állásajánlatot kapott az Audi Hungariától.

A tábor a Széchenyi István Egyetem győri campusán zajlott július 3-tól 29-ig, azaz a hallgatók a vakációjukból szinte egy teljes hónapot arra szántak, hogy idegen környezetben, ismeretlen fiatalokkal egy komplex ipari projekten dolgozzanak. Mindezt azért tették, mert tudták: olyan tapasztalatokat szerezhetnek, amely versenyelőnyt jelent számukra a munkaerőpiacon, és ahogy a rendezvény szlogenje is mondja: a karrierjük gyorsítósávon haladhat az autóipar felé.

„Mindig az autóiparban szerettem volna dolgozni, erre kiváló lehetőséget adott a tábor” – felelte érdeklődésünkre a kanadai Ottawából érkezett Isabella Cerquozzi. „Mivel otthon űrmérnök szakon tanulok, néhány területen hiányosak voltak az ismereteim, de mindenki nagyon türelmes és segítőkész volt. Nagyon hasznos volt megtapasztalni, milyen egy igazi projekten dolgozni, éles határidővel, segített megismerni a határaimat. Nagy kihívásként éltem meg, de mindenkinek ajánlom, hogy legalább egyszer jöjjön el, ha van rá lehetősége, mert időnként ki kell lépni a komfortzónánkból” – fogalmazott.

A kanadai Isabella Cerquozzi (balra) otthon érezte magát Magyarországon.

Fotó: Horváth Márton / Forrás: SZE

A magyar származású, de Los Angelesben tanuló Novák Barnabás szerint az Egyesült Államokból nézve is vonzó ajánlat az Audi Development Camp. „A képzés színvonalas, az önéletrajzban kiválóan mutat, állásajánlatot is kaphat az ember. Az Audi mint világszerte ismert brand szintén nagyon meggyőző. A tábor egyetlen hátulütője, hogy Európába kell utazni miatta. Ha az Egyesült Államokban lenne a helyszíne, nem száz hallgató jelentkezne rá világszerte, hanem több ezer” – vélekedett az informatikát hallgató fiatal.

Novák Barnabás (ülő első sor, jobb oldalt) szerint élményeit elmesélve többen is kedvet kaphatnak az Egyesült Államokban, hogy jelentkezzenek a jövő évi táborba.

Fotó: Horváth Márton / Forrás: SZE

Az Audi Development Camp különösen népszerű Erdélyben, idén a résztvevők közel harmada Székelyföld, illetve a Partium területéről érkezett, köszönhetően a Széchenyi István Egyetem remek határon túli kapcsolatainak.

„Nagyon biztattak minket otthon, hogy jelentkezzünk, de engem az egyik tavalyi résztvevő, Domonkos Ádám győzött meg, aki az egekig magasztalta a tábort” – mesélte portálunknak a marosvásárhelyi Keresztes Kristóf, aki azt is hozzátette, a sok tanulás és munka mellett szabad programra is akadt lehetőség. „A csapatommal megtaláltuk a közös hangot, nagyon összekovácsolódtunk, sokat voltunk együtt. Esténként természetesen az Üvegesbe is kilátogatottunk, élveztük az egyetemi légkört. Olyan is akadt, aki Budapestre ment kirándulni, és néhányan a Hungaroringre is kinéztek. Több volt ez, mint egy nyári képzés, inkább egy rövid Erasmus-programra hasonlított” – foglalta össze élményeit az erdélyi hallgató.

Keresztes Kristóf (középen) elmondta, a tábor lehetőséget adott egyéni programokra is.

Fotó: Horváth Márton / Forrás: SZE

Az egyiptomi Amro Khaled egészen más nézőpontból látta a tábort, hiszen mentorként járult hozzá a rendezvény sikeréhez. Pikáns, hogy az Audi Hungaria mérnöke tavaly még hallgatóként vett részt a képzésen, azóta pedig mesterdiplomájával a kezében már ő segített a feladaton dolgozó tehetségeknek.

Amro Khaled (középen) nemcsak mentorként segítette a hallgatókat, hanem az értékelő zsűriben is részt vett.

Fotó: Horváth Márton / Forrás: SZE

„A tavalyi Audi Development Camp után gyakornoki lehetőséget kaptam az Audi Hungariától, majd miután befejeztem a mesterképzést Debrecenben, Győrbe költöztem és teljes idejű állást is kaptam a vállalattól. A táborban szerzett tapasztalataim és a munkaköröm miatt felkértek, hogy idén mentorként segítsem a diákokat” – árulta el. Hozzátette azt is, némileg aggódott a kiadott feladat nehézsége miatt, amit a hallgatók minden várakozás felett teljesítve időre, magas minőségben teljesítettek. „A tábor nem titkolt célja a toborzás, és szerintem sikeresek voltunk ebben. Sok tehetséges kollégát köszönhetünk soraink között a közeljövőben” – zárta szavait.

Folytatás jövő júliusban, a Széchenyi István Egyetemen.