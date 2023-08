A speciális padlógyártás terén Közép-Európában meghatározó Graboplast által kifejlesztett burkolatokat vizsgálta a német ECARF Intézet, és megállapították, hogy a vizsgált termékek összetétele és felülete nem tartalmaz allergén anyagokat, így azokat az allergiában szenvedők is nyugodt szívvel választhatják. A minősítés megszerzésével az önfertőtlenítő Silver Knight padló- és falburkolat mellett a Graboplast további termékei előtt nyílhat meg az út a különböző intézményekben történő felhasználás felé.

A tanúsítvány mindemellett azért is előnyös, mert az ECARF-minősítés előnyt jelent a nemzetközi beruházási projektek elbírálásánál, ahol a döntési folyamatban magasabb pontszámot érnek el a tanúsítvánnyal rendelkező padlótípusok. Az ECARF-minősítéssel rendelkező antiallergén termékek között megtalálhatóak lakossági, közületi és sportpadlók is, így a közel 120 éves vállalat győri, tatabányai és kecskeméti üzemében is gyártanak a most elismert olyan termékekből, mint a Silver Knight, Grabo Sport Variuse vagy Acoustic padlótípusok.

Kép: Sajtófotó

A Graboplast júniusban jelentette be, hogy újabb modern technológiára építő üzemegységgel bővíti tatabányai gyáregységét: a 2400 négyzetméteres új üzemmel lehetővé vált a Graboplast számára az innovatív SPC (Stone Polymer Composite) padlóburkolatok gyártása, amelyek mind lakossági, mind közületi felhasználásra alkalmasak. A több mint 1,1 milliárd forintból megvalósult beruházás által kialakított üzem jelenlegi éves kapacitása 500 ezer négyzetméter, mely a későbbiekben tovább bővíthető.