Az egyik legproblémásabb városrész Győrben Marcalváros: sok az autó, kevés a parkoló. Sokan szeretnének értékes járművüknek garázst, már csak azért is, mert mostanában több, utcán tárolt kocsit feltörtek. Weisz Dávid családjának is két autója van, mint mondta, nagy kincs a tulajdonukban lévő garázs. Körképünket a megyeszékhelyen kezdtük.

Győr: lassulás a piacon

– Városrésztől függően a különálló garázsokat átlagosan 6 és 8 millió forint között kínálják, az ennél magasabb ár és a tízmillió forint feletti eladás ritka – kezdte lapunknak Balogh Ádám, a győri I4You ingatlaniroda értékesítője. Mint mondta, ezen a piacon, akárcsak a lakások esetében, érezhető a lassulás, sokan kivárnak.

Balogh Ádám értékesítő lapunknak elmondta, hogy Győrben a legkeresettebb garázsok a szabad parkolók hiányától leginkább szenvedő városrészekben vannak, mint Adyvárosban vagy Szabadhegy panelos övezetében. A belvárosban és Révfaluban szintén keresettek a mélygarázsbeállók. Egy belvárosi, nagyon frekventált utcai mélygarázsbeálló ér annyit, mint egy külvárosi komplett garázs. Persze sok függ a mérettől, van-e benne villany, akna, milyen felszereltségű. Felszíni beállót 900 ezer és 1,5 millió forint közötti összegért kínálnak.

– Ma már nem ritka, hogy egy családban akár három autó is van, így aztán egyre inkább szükség van a garázsokra. Általában havi 25–30 ezer forintot fizetnek értük a bérlők, a 35 ezres ár már ritkább – foglalta össze szakértőnk.

Sopron: megvenni és bérelni is sokba kerül

Mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki Sopronban garázsban, vagy legalábbis biztonságos parkolóhelyen szeretné tudni az autóját. - Az eladó garázsok átlagos négyzetméterára 400-500 ezer forint között mozog a helyszín és az állapot függvényében. Ez azt jelenti, hogy egy húsz négyzetméteresért nagyjából tízmilliót kérnek. Korábban még úgy számoltunk, hogy feleannyiba kerülnek, mint a felújítandó lakások, de mostanra megváltozott a helyzet, mert sok az autó és kevés a garázs. Jelenleg tíz-tizenkettőt ajánlanak eladásra. A garázsok havi bérleti díja 25-35 ezer forint között mozog - vázolta a helyzetet Tabajdi Daniella, a Duna House Sopron ingatlanértékesítője. - A beállók sem olcsók. Az Aranyhegyen például az új építésű lakásokhoz egy fedetlen udvari beállót 3-4 millióért lehet megvásárolni, aki pedig bérbe adja a sajátját, akár húszezret is elkérhet érte, mert annyira problémás ebben a városrészben a parkolás - tette hozzá.

A soproni Aranyhegyen egy fedetlen udvari beállóért akár húszezret is elkérhetnek. Fotó: Máthé Daniella

A belváros sem olcsó. A Petőfi téri mélygarázsban például az egész napos éves bérlet 355 ezer forintba, a havi 35 ezerbe kerül.

Mosonmagyaróvár: akár kilencmilliót is érhet

– Bizonyos projektekhez terveznek mélygarázst vagy teremgarázst is, itt egy-egy kocsibeálló ára 3,5–4 millió forint között van, a szabadtéri kocsibeállókért jellemzően 1–1,2 millió forintot kérnek – tudtuk meg Bubla Zoltán mosonmagyaróvári ingatlanszakértőtől. A szakember szerint az önálló helyiségek ára a Lajta-parti városban ötmillió forinttól indul, de akár kilencmillióért is elkelhetnek. Egyébként alig van eladó garázs, és amit kínálnak, az magas áron kapható. Főként az idősebb társasházakra igaz, hogy körülöttük nincs elég parkolóhely, holott sok család akár két-három autóval is rendelkezik.

Évente 20–25 százalékkal nőttek az árak

Az Ingatlan.com friss elemzése szerint egy garázshoz ma egy garzonlakás 6–7 évvel ezelőtti árán lehet hozzájutni. A piac másolja az ingatlanpiacot: az elmúlt hét évben nem túl bőséges kínálat mellett évente 20–25 százalékkal emelkedtek az árak. Egyre több autó közlekedik a nagyobb városokban, és a parkolás nagy kihívást okoz a tulajdonosok számára, plusz egy-egy háztartás sokszor több járművel rendelkezik. Ez gyakran az új lakásoknál jelent gondot, mert a fejlesztők számára az „egy lakáshoz egy garázs” szabály teljesítése igen költséges a magas telekárak és parkolók kialakításához szükséges mélyépítési munkálatok miatt.