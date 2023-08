Erdős Vilmos a Fertő-Rábaközi térség irodavezetője köszöntötte a résztvevőket, majd beszédében kiemelte: -Fontosnak tartom a pályaorientáció időben történő megkezdését és folyamatosságát, amelynek segítségével az egyéni igények és személyiségek figyelembevételével, a legszélesebb információnyújtás révén képessé válnak a diákok a munka világában történő eligazodásra és meg tudják határozni azt a foglalkozási kört, pályát, szakmát, amelynek betöltéséhez szakképesítést kívánnak szerezni.

A meghívott szakemberek közül elsőként Tóth Mihályné mutatta be vállalkozását. Az ECO-VILL-TEXT Kft. 2016-ban alakult, telephelyük Kapuváron található. Női és férfi fehérnemű gyártással foglalkoznak, havonta 12-13.000 terméket gyártanak megbízóik számára. Több mit húsz éves szakmai tapasztalatukra alapozva indították el saját márkás termékeik gyártását. Így született az ETRE, környezetbarát és egészséget is támogató termékek gyártása.

Boros Árpádnéközel húsz éve foglalkozik foltvarrással. Az általa készített, különleges mintázatú asztalterítőket, táskákat és párnahuzatokat a diákok is megcsodálhatták, akik maguk is készíthettek egyedi darabokat a minták alapján. Suba Gabriella a Fashion Revolution Hungary kiemelten kezeli a fiatalok edukációját és ezt a célt szolgálja a többi FR teammel együtt folytatott közös munka az oktatási projektekben is. Március 24-én mutatták be Londonban a RecyCOOL for School Erasmus+ projektet és a témához kapcsolódó Visegrad Fund által támogatott kreatív játék programtervüket, amelyet a táborozó diákok is kipróbálhattak.

Ézsöl László, Ézsöl Lászlóné és Nagy Józsefné a 19. század elejétől az 1960-as évekig használt kapuvári parasztviseletből hoztak női és férfi öltözékeket. A diákok megtudhatták, hogy a ruhák készítéséhez milyen anyagokat használtak, azok tisztítása és megóvása milyen odafigyelést igényel, valamint, hogy a ruhadarabokat ékesítő díszek és motívumok mit szimbolizálnak.

A Kapuvári Hajdúk és Gartai Muskétások Hagyományőrző Egyesület képviseletében Budai Lívia és Horváth Frigyes látogatott el a táborozó gyerekekhez. Az egykor hat emberrel induló szervezet mára kinőtte magát és jelenleg közel harminc aktív taggal működik, melyek között gyerekek is vannak. Céljuk a kapuvári és gartai katonai hagyományok felelevenítése, és a 16–17. századi végvári hagyományok ápolása. Az egyesület képviselői számos ruhadarabbal, értékes tárgyi eszközökkel örvendeztették meg a gyerekeket.