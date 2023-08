– Már 2022 első félévében elkezdett csökkenni az egyéni és társas vállalkozások száma. Ez a tendencia nem állt meg, de a mértéke hullámzó. Van olyan hónap, amikor kicsit több vállalkozás indul, de a megszűnő vállalkozások száma országosan és a vármegyében is több, mint az újonnan születőké – erősítette meg az országos trendet Kalmárné dr. Hollósi Erika, a GYMSM KIK titkára.

– Az év elején kevesebb volt a megszűnés, márciusban és áprilisban viszont drasztikusan felgyorsultak. Az egyéni vállalkozások és az adószámmal rendelkező személyek száma az előző évhez képest 7–8 százalékkal csökkent. Míg 2022 júniusában 66 ezer felett volt az önálló vállalkozások száma, addig 2023 júniusában 61.346 működött a vármegyében – mondta Kalmárné dr. Hollósi Erika. – A negatív gazdasági folyamatok most kezdik éreztetni a hatásukat. A megemelkedett energiaszámlák érzékenyen érintették a vállalkozásokat. A januári béremelés tetemes költségnövekedést jelentett. Az átalakuló fogyasztói szokások is problémát okoznak, hiszen az infláció szép lassan továbbgyűrűzik a vállalkozói szférában is – sorolta az okokat Kalmárné dr. Hollósi Erika. Mint mondta, a legtöbb megszűnő vállalkozás az építőiparból, valamint a tudományos és műszaki tevékenységet végzők közül került ki. Ugyanakkor a legtöbb újonnan megalakuló vállalkozás is az építőiparban van. Mintha átrendeződne a piac.

A kamarában úgy látják, a csökkenés nem fog megállni.

– A kamara tájékoztat az egyéni vállalkozói tevékenység folytatásáról, a képesítéshez, valamint a hatósági engedélyhez vagy bejelentéshez kötött gazdasági tevékenységekkel kapcsolatban. Míg az elmúlt évben közel hétszáz megkeresés érkezett a kamarához, idén alig több mint négyszázan érdeklődtek egyéni vállalkozás indításával kapcsolatban. Tapasztalataink szerint a konkrét tevékenységi körre vagy képesítési követelményekre kérdező ügyfelek elindítják egyéni vállalkozásukat. Ha már a kérdezők számában is jelentős csökkenés látható, az nem sok jót jelent az elkövetkező hónapokra nézve – tette hozzá a titkár.

A március végi adatok szerint a vármegyében a társas vállalkozások mintegy öt százaléka állt csődeljárás, végelszámolás vagy felszámolási eljárás alatt. Ez magasabb szám, mint az egy évvel korábbi. Az oktatásban majdnem hat, a vendéglátásban négy, az információs, kommunikációs szolgáltatásoknál három százalékkal kevesebb vállalkozás működik. Az építőipari társas vállalkozások száma viszont két százalékkal meghaladja az egy évvel korábbi adatot.

Az is látható, hogy sokan kezdenek vállalkozásba masszőr, pedikűrös, fodrász, kozmetikus szakmákban, ahol a maguk urai. Ugyanakkor éppen az egyéni vállalkozások száma csökken rohamosan. Valószínűleg ezek a vállalkozók a szakmájukban jók, de egyéb, a vállalkozás vezetéséhez szükséges ismeretekkel nem mindig rendelkeznek, ezért sokkal kitettebbek a gazdasági körülményeknek.

– Az tény, hogy a vállalkozóknak meg kell tanulniuk egy új szót: reziliencia. Ez rugalmas ellenálló képességet, gyors alkalmazkodást jelent. A kamarában kérhető ingyenes jogi tanácsadás, és működik egy könyvelőkből, adótanácsadókból, könyvvizsgálókból álló szakértői testület is, de sok olyan fórumot szervezünk, ahol a vállalkozók meg tudják beszélni egymással a problémái­kat, elmondják a tapasztalataikat. Úgy látjuk, hogy hasznos, ha a jó gyakorlatokat, megoldásokat megosztják egymással, és nem kell mindent újra kitalálni – állapította meg a titkár, és emlékeztetett, hogy elindult a Vállalkozó Start II. Program. Új vállalkozás létrehozásához akár 4,5 millió forint vissza nem térítendő támogatás is igényelhető.