Mivel idén a sárgabarackból alig került piacra, már most nagy a kereslet a szilvára, pedig a fagyok és a viharkárok miatt annak is jóval kisebb a termésmennyisége a korábbi évekénél. Ráadásul idén a sok csapadék miatt gyakran kell védekezniük a termelőknek a gombabetegségek ellen is. Térségünk kiskertjeiben pedig csak elvétve termett a csonthéjasból. Ezért már a szezon elején is sokan érdeklődnek a nagyobb termelők által meghirdetett „Szedd magad!” akciók iránt.

Az előző év aszálya és az idei fagyok főként a régiónkban nem kedveztek a szilva-termésnek.

A Nagy család győrszentiváni gyümölcsösében hat hektáron termel szilvát. Egyelőre négy fajtával foglalkoznak. A napokban hirdettek „Szedd magad!” akciót, ami a terveik szerint augusztus végéig eltart.

Rengetegen keresik

– Sok ember keresi a beszterceit és a panyolait lekvárnak, viszont térségünkben ezek kihalófélben vannak, mert nagyon fogékonyak a betegségekre. Újabb nemesítésű és ellenállóbb fajtákat kínálunk – mondta el lapunknak Nagy Szabolcs termelő. – Az utóbbi években sokkal több fogy a lekvárnak valóból, mint a pálinkának szántból. Ezért akik alkoholt akarnak belőle főzni, gyakran bosszankodnak, mert kénytelenek magasabb áron beszerezni – tette hozzá.

– Az idei év különleges, mert sokkal többen érdeklődnek a szilva iránt, ugyanis a korábbi gyümölcsfajtákból kevés termett. Ugyanakkor a szilva terméshozama is kisebb, ezért az üzleteknek, pálinkafőzőknek most nem tudunk szállítani. A „Szedd magad!” akcióban kilónként 400 forint körül adjuk a szilvát, de minél nagyobb mennyiséget szed valaki, annál olcsóbban szerezheti be nálunk a csonthéjast.

A napokban hirdettek „Szedd magad!” akciót a Nagy család győrszentiváni gyümölcsösében. Kovácsné Kozma Anikó a saját termése mellé vásárolja a szilvát, hogy elég lekvárt, befőttet tudjon készíteni.

Fotó: Rákóczy Ádám

Lekvár, ecetes és aszalt

Gyümölcsszedés közben értük Kovácsné Kozma Anikó győrújbaráti háziasszonyt, aki 40–50 kilogrammot tett a vödörbe. Elmondta, neki is van néhány szilvafája, viszont idén nem hoztak elegendő termést, ezért innen szerzi be a lekvárnak, ecetes és aszalt szilvának valót.

Kisgyermekes családokkal is találkoztunk a győrszentiváni szilvafák között, az egészséges gyümölcs beszerzése mellett kellemes időtöltésnek is tartják, hogy maguk szedhetik meg az eltennivalót, és a gyermekek is friss levegőn lehetnek addig.

A lekvárhoz és pálinkához azonos érettségű gyümölcs kell, ezért a régi mondás szerint nagy a harc a háziasszonyok és a pálinkafőzők között.

A fagy és a viharkárok miatt a termelők is kevesebb szilvát tudnak kínálni a „Szedd magad!” akció vásárlóinak. A felvételen Juhász Zselyke a Nagy család győrszentiváni gyümölcsösében.

Fotó: Rákóczy Ádám

Korai magyar

A lapunk által megkérdezett kiskereskedők azt mondták, ők nem tapasztalták a szilva hiányát. Bognár Ádám győri zöldségeseiben csak magyar fajtát árulnak, amit a környékbeli termelőktől és nagykereskedőktől szereznek be. Az eltenni való Stanley fajtát várják, mert annak az ára kedvezőbb lehet, bár nem tudni, hogy a nagy mennyiségű eső miként hat a termésre.

A soproni üzletekben is bőven találni már a korai magyar szilvából, fajtától függően 500–900 forintért. Sipőcz Zsolt kiskereskedő közölte: a sárgabarack és a cseresznye hiányát jobban megérezték.

Szilvások

A szilvatermelő terület az országban 5848, Győr-Moson-Sopronban 71 hektár. Ebből a Győr–Téti járásban 33 hektár, a Kapuvár–­Soproniban 35 hektár.

Távolabbról szerzik be

– Az előző év aszálya, az idei fagyok főként a régiónkban nem kedveztek a szilvatermésnek. Fáról szedett, úgynevezett lekvárgyümölcsből készítjük a pálinkáinkat. A saját fáinkon termett csonthéjas minden évben kiszolgált minket, most viszont szinte teljesen elfagytak, vásárolnunk kell 1000–2000 kilogrammos mennyiséget, de nagyon nehéz a környéken találni, ezért messzebbről kell beszereznünk – mondta el a Réti Pálinkaház egyik vezetője, Nagy Szilárdné Viktória.



Höveji értékek A helyi értéktárba 2017-ben jegyezték be Ági szilvás kuglófját, a szilvás kőttes süteményt és a szilvás lepényt.