Újabb nagy adag esőt kaptunk a hét elején, a kedden kezdődő zivatar szerda hajnalig 20–26 milliméterrel öntözte meg a régió földjeit.

– Az idei július melegebb volt, mint tavaly, ugyanakkor csalóka módon mégsem tűnt olyan forrónak, mert a hőséget mindig megszakította egy-egy záporokat, zivatarokat hozó frissítő front, és a napsütés is kevesebb volt – összegezte a Kisalföldnek Kiss Márton, az Országos Meteorológiai Szolgálat sopron-kurucdombi állomásának munkatársa. Míg tavaly júliusban Sopronban 315 órát sütött a nap, idén csupán 274 órát.

Átlagosnál melegebb idő

Június első felében inkább volt tavaszi az idő, mintsem forró: alig- alig emelkedett 20 fok fölé a hőmérséklet. A hónap második fele azonban igazi nyári időt hozott, 4–6 napon már 30 fok fölé emelkedett a hőmérséklet, 21–22-én volt a legmelegebb, 32–33 fok, összegzett lapunknak a meteorológus.

Augusztus első napján már 20 milliméter csapadék esett, ezt Berecz Péter győri amatőr meteorológus három hordóba gyűjtötte össze házának udvarán, összesen 280 litert. Fotó: Csapó Balázs

194 milliméter Himodon júniusban és júliusban majdnem 20 centiméter eső esett.

Júliusban végig igazi nyár volt, csupán 3–4 napon fordult olyan elő, hogy nem érte el a hőmérséklet a 25 fokot a legmelegebb órákban sem. Ezzel szemben a vármegye jó részén 15 napig a 30 fokot is meghaladta a hőmérséklet. A legmelegebb a július 8–12. közötti hőhullám idején volt: 10-én Sopronban 36 fokot, Győrben 35,4 fokot mutattak a hőmérők. A hőhullámos időszakban úgynevezett trópusi éjjelek is előfordultak, amikor éjjel sem csökkent 20 fok alá a hőmérséklet. Sopronban 6 nap, máshol 3–5 nap volt ilyen.

Sivatag Mosonmagyaróvárnál

Kiss Márton meteorológus elmondta: júniusban rendkívül szeszélyes területi eloszlásban hullott a csapadék. Míg Sopronban 111,3 milliméter, addig Brennbergbányán csak 70,3. Júliusban a térség egyes részein bőségesen érkezett csapadék, míg a Mosoni-síkság szinte sivatagnak hat a vármegye délnyugati szegletéből nézve. Sopronhorpácson júliusban 116,4 millimétert mértek, Mosonmagyaróváron majd százzal kevesebbet, csupán 29,5-et. Utóbbi állomást szinte minden zivatar kikerülte a hónap során. Összességében július utolsó napján a talajok felső 50 centiméteres rétegének nedvességtartalma a vármegye nagy részén megfelelő volt, ugyanakkor Mosonmagyaróvár térségében közepes fokú volt az aszály, mindössze 38 százalékos a talajnedvesség, miközben Győrben 70, Sopronban 54 százalék. A tavalyi rendkívül száraz év után azonban mindenképpen jobb a helyzet, július 31-ig Sopronban például több csapadékot mértek a műszerek, mint tavaly egész évben.

Megmaradnak a facsemeték

– Tavaly az erdősítésünk eredményeit sok helyen elvitte az aszály, szerencsére idén jobbak az esélyek a fiatal fák életben maradására – nyilatkozta lapunknak Bene Zsolt, a Kisalföldi Erdőgazdaság (KAEG) erdőmérnöke. Gönyű környékén homokos a talaj, hamarabb elveszíti nedvességtartalmát, eltűnik belőle a víz, így arrafelé mindig kockázatosabb az ültetés. Úgy tűnik, most jók az esélyeik az ott ültetett csemetéknek, tette hozzá. A KAEG minden évben mintegy 20 hektáron ültet növendék fát a vármegyében. Hozzátette, hogy az idei, csapadékosabb nyár jó. A villámáradások az egészséges erdőségekben kevés kárt okoznak, az aljnövényzet elnyeli a vizet, legfeljebb a dombos részeken zúdul le gyorsan a víz. Igaz, esős időben a gyomok is gyorsabban nőnek, több munkát ad az, hogy irtani kell a csemeték körül, ugyanis vigyázni kell arra, hogy ne nőjék túl a fákat. A tölgyes, a cser amúgy is szereti a napfényt, rosszul tűri az árnyékot.

Hátráltatja a betakarítást az eső

Szabó Lajos vármegyei főfalugazdász lapunkat úgy tájékoztatta, hogy a búza termés­átlaga a tavalyihoz hasonló, az őszi árpa, a repce és a borsó azonban valamivel rosszabbul teljesített, mint egy éve. A repce betakarításával már végeztek a gazdák, a búzával még nem, ugyanis a sok eső olykor hátráltatja a munkákat. Az őszi árpának későn érkezett a csapadék, a növekedés azon szakaszában, amikor már nem számított. Egyes termelőknél akár 1–2 tonnával is kevesebb lehet a hektáronkénti termés­átlag, mint egy éve, de a vármegye egészét tekintve azért a helyzet nem rossz.