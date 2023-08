- A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara által 2005-ben megalapított Győri Ipartörténeti Alapítvány célul tűzte ki, hogy összegyűjtse és bemutassa Győr és vonzáskörzetének ipartörténeti emlékeit. Hiánypótló munkájukkal nem hagyják feledésbe merülni a régmúlt vállalatait sem, amely nagy ipari várossá tette Győrt - fogalmazott Pénzes László, a kamara ipari tagozati elnöke.

Miklósy Lajos, az alapítvány elnöke elmondta, hogy számos megkeresést kaptak cégektől, akik szerették volna felajánlani régi gépeiket megőrzésre, kiállításra, de mivel a szervezet sem tudta volna hol tárolni őket, és ipartörténeti gyűjteményük sincs még, így találták ki a gépszobor programot, amivel megmentik az elmúlt évtizedek gépi emlékeit.

Fotó: Csapó Balázs

- Nem szerettük volna, ha a múlt jelentős emlékei ócskavasként végzik, vagy beolvasztják őket. Szeretnénk ha a látványos gépszobrok közszemlére kerülnének az ipari parkokban, iparterületekhez közeli köztereken, gyárak udvarán - tette hozzá Miklósy Lajos, majd az Ipartechnika Ingatlankezelő Kft. előtt leplezték le az 1939-ben gyártott transzmissziós, olasz gyalugépet, amelyet évtizedeken át megyei GÉFI vállalat üzemeltetett. Ez idő alatt többek között lemezvágó ollókat gyártott. Majd a gépkorszerűsítéseknek köszönhetően közel 10 évig várta sorsát az udvaron, mire a Győri Ipartörténeti Alapítvány felújította és ipartörténeti emléknek nyilvánította.

Remélik, hogy egyre többen követik példájukat és megjelennek hasonló kiállított darabok, melyek az emberi leleményesség, a technikai megoldások iskolapéldái lehetnek, amikből még tanulni is lehet. Úgy tudjuk több gyár is tervez hasonló gépszobrot állítani Győrben, köztük a Palatia Nyomda is.

Fotó: Csapó Balázs

Bár az alapítvány legfőbb célja egy tudományos és oktatási célokat egyaránt szolgáló ipartörténeti kiállítás létrehozása, mégis fontosnak tartja, hogy a régióba látogató turisták számára is élményanyagot szolgáltasson egy-egy ipartörténeti emlékhely felkeresése során. Ezért időről időre különleges győri sétákat, és biciklitúrákat szerveznek, amelyeken nem mindennapi időutazásban lehet része a résztvevőknek.- Túráinkon felidézzük és emléket állítunk a ma már nem működő, felszámolt, vagy akár földig rombolt híres győri gyáraknak, az itt dolgozó emberek szorgalmának, kreativitásának, a korábban jól ismert, de napjainkban feledésbe merülő cégneveknek, termékeknek - Andorka Zsolt alelnök, majd ismertette őszi programjaikat is.

Szeptember elsején és tizennegyedikén 10 órakor indítanak gyalogos túrát, szeptember 16-án pedig azokat várják, akik kerékpárral járnák be egészen Dunaszigetig az ipari emlékeinket.

Emellett túravezető képzést szerveznek a fiataloknak, valamint a győri Széchenyi István Egyetemmel közösen felmérik a feledésbe merült, kihasználatlan iparterületeket, amelyeknek új funkciót keresnek közben megőrizve eredeti történetüket. A tervek között szerepel még, hogy a 70 éve alapított Győri Sütőipari (mai Ceres üzem) épülete októberben emléktáblát kap, történetéről pedig könyvet is megjelentetnek. Illetve megemlékezést tartanak a 100 éves Győr-Lakk vállalatról is.

- Alapítványunk Horváth Ede születésének 100. évfordulójára életrajzi könyv kiadását és emlékhely létesítését tervezi. Horváth Ede munkássága nem csak a Magyar Vagon- és Gépgyár nemzetközi piacra kerüléséhez, hanem a város és a magyar ipar fejlődéséhez is nagymértékben hozzájárult, a kor jeles képviselője - fogalmazott Andorka Zsolt, aki azt is elárulta, hogy a könyv szerzője Honvári János professor emeritus és szerkesztői a Győri Ipartörténeti Alapítvány szakemberei. A kézirat hamarosan elkészül, már csak a kiadatásához és az emlékhelyhez szeretnének támogatást szerezni. Az adományozás részleteiről az alapítvány honlapján tudnak tájékozódni.