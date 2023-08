Kissné Adrienn termelő, kereskedő érdeklődésünkre azt mondta: lassan indulnak a befőzések, erre a célra a nagy termésű és savmentes paradicsomot ajánlják a vásárlóknak. Étkezésre inkább a vékony héjú fürtöst keresik az emberek, leginkább az édeseket. A gyerekek pedig a koktélparadicsomért rajonganak.

– Divat lett az apróbb szilva alakú, a sárga és a fekete paradicsom is. Sokat adunk el nap mint nap, és termeljük otthon is, szabadföldön és fóliában. Azt veszem észre, hogy aki nem saját paradicsomot árul, az is próbál ismertebb termelőktől vásárolni, hogy a legfinomabbat kínálja a vevőknek – tette hozzá.

Kincsesné Szabó Ibolya pultjánál is megtalálható a koktélparadicsom, a fürtös, és azok az olcsóbbak is, amelyek leginkább befőzésre alkalmasak.

Abda mellett található a régió egyik legnagyobb üvegháza, a Greencoop, ahol többféle paradicsomot termesztenek. Felvételünkön a cég munkatársa, Papp Lajos.

Fotó: Rákóczy Ádám

– Általában a lédús és a savmentes termékeket főzik be, de sokan dolgozzák fel a szilva alakú, nagyobb méretű paradicsomokat is. Amellett, hogy termeljük, egész évben árusítjuk is, mert mindig van rá kereslet. Nagyon szép termésünk volt idén, és a vásárlók nem unják meg. Aki szereti, nap mint nap vásárol – fogalmazott.

Abda mellett található a régió egyik legnagyobb üvegháza. A Greencoopnál is többféle paradicsomot termesztenek mintegy öt hektáron. Kétféle cherryt, koktél- és hagyományos fürtös paradicsomot.

Az üvegházat geotermikus energiával fűtik, az öntözéshez összegyűjtött esővizet használnak, a vegyszerek helyett pedig biológiai növényvédelmet alkalmaznak. A szedés novemberig tart, az ügyvezető szavai szerint bő termést adott idén az üvegház.

– Nagyon fontosak számunkra az exportpiacok, de a belföldi áruellátás biztonsága prioritást élvez. Kivitel csak nyáron van – fogalmazott lapunknak Balogh Imre ügyvezető és hozzátette: – Egyre elterjedtebb az üvegházban történő termesztés, de magas a költsége, így hosszabb a megtérülési idő is. Az emberek szeretik a paradicsomot, a legszívesebben fogyasztott zöldségek egyike.

Kovács Krisztián szaktanácsadó és Horváth Kis András telepvezető tapasztalatai szerint a hagyományos fürtös paradicsom a legkelendőbb. Ezt követi a koktélparadicsom, aminek a sikertörténete évekkel ezelőtt kezdődött. Emellett vannak olyan termékeik is, amelyeket csak megrendelésre termesztenek.

Változó árak, változó minőség A primőr, nagyobb termésű paradicsom bruttó ára kilogrammonként 800–1000 forint körül mozog. Aki befőzni szeretne, általában az olcsóbb fajtát választja. A fürtös paradicsomért körülbelül 900–1100 forintot kérnek a termelők, míg a szilva alakú kilója 1300–1500 forintba kerül. A piacon az apró termésű, lédús és nagyon édes koktélparadicsom a legdrágább, ezekért átlagosan 1800–2200 forintot kérnek az árusok.