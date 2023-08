A terméskilátások jóval gyengébbek, mint amit júniusban gondoltak vagy szerettek volna.

Taschner Kurt István borász ismét elsőként kezdte meg a szőlő betakarítását a Soproni borvidék Ranisch-dűlőjében. Idén is kombájnnal szüretelik az Irsai Olivért, kézi szedőt erre a munkára nem kerestek. – Csütörtökön hajnali öt órakor kezdtük meg a munkát, korán dolgozunk, hogy minél hűvösebben, még a nagy meleg előtt beszállíthassuk a gyümölcsöt. Így jobban megőrzi illat- és aromaanyagát. A dűlőnek nagyon jó a fekvése, a Fertő tóra néz, kiváló talajadottságú és kellően napos, a többi fajta is gyorsan beérik – számolt be a soproni borász.

– Már leadtam az első mintákat elemzésre, ennek alapján optimálisak a paraméterek: kiváló a savtartalom és a pH-érték, a mustfok pedig a fajtának megfelelő. A mennyiség átlagos, hektáronként kilencven mázsa termett – ismertette Taschner Kurt István.

Nem lehetett tovább várni

A soproni borász hozzátette, a nagy meleg miatt nem lehetett tovább várni a szedéssel, mert ha túlérik az Irsai, elveszíti azt a frissességét, üdeségét, amiért szeretjük. Ma elkezdik az erjesztést, és a szeptember 9-i Soproni Szüreti Napokon már meg is lehet kóstolni a friss bort. Azt is elmondta: pár nap múlva a korai piros veltelini és a zenit szedésével folytatják.