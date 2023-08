A Wagner Solar Rezsikommandó csapata által végzett számítások szerint egy hűtőszekrény fenntartása hatósági áras energiadíj mellett 25 forintba kerül naponta, míg egy mikrohullámú sütő átlagos használat mellett 84 forintot visz el napi szinten. A háztartási gépek közül a villanytűzhely az egyik legdrágább, átlagosan 4,5–7,5 kWh/óra fogyasztást és napi 1 óra használatot feltételezve 216 forintot vesz ki a zsebünkből a hatósági áras energiadíjjal (36 Ft/kWh) számolva. Ugyanez nem rezsivédett áron (70 Ft/kWh) már 420 forint.

Sok kicsi sok pénzt visz

Hatósági áras energiadíjjal kalkulálva egy ventilátor napi egy óra használattal 12,6 forintba kerül, egy mosogatógép adagonként 50 forintba, egy mosó-szárító gép adagonként 84 forint kiadást jelent. Egy 60–80 W teljesítményű hűtő naponta 25 forintból tartható fenn, egy 80–100 W teljesítményű fagyasztószekrény pedig 30 forintból. Az átlagos klímák naponta 190 forintért üzemelnek, egy 120 literes bojler pedig 325 forintot is kivehet naponta a családi kasszából

– állapította meg a Wagner Solar Rezsikommandó felmérése.

A szakemberek nem csak azt nézték meg, mi mennyibe kerül. Azt is elmondták, hogy minden pluszberuházás nélkül, csupán odafigyeléssel jelentős összegeket takaríthatunk meg. Példaként említették, hogy a nem használt elektromos eszközök, berendezések áramtalanításával akár évi 10 ezer forint nagyságrendű összeget is spórolhatunk. Azt is tanácsolja a csapat, hogy a főzés során használjunk kuktát, a sütőt pedig kapcsoljuk ki 5 perccel a sütés vége előtt. Ezzel is látható eredményeket tudunk elérni.

A fűtés a legdrágább

További információkért Lajtmann Csabához, a Reflex Környezetvédő Egyesület vezetőjéhez fordultunk.

– A háztartások energiafogyasztásának legnagyobb szelete a fűtés, ami átlagban a költségek kétharmadát teszi ki. Ha tudunk, ezen érdemes spórolni. Ezt követi 11 százalékkal a meleg víz előállítása és a főzés. Szűk tíz százalék a részesedése az összes többi villamos fogyasztónak. Ha valakinek villanybojlere van, vagy egy korszerű modern villamos fűtése-hűtése, akkor ez az arány másként alakul – szögezte le Lajtmann Csaba, aki azt is elmondta, hogy a legnagyobb energiaigényű készülékek a hűtő- és fagyasztógépek, amelyek adott pillanatban nem fogyasztanak sokat, viszont 0–24 órában működnek. Hogy tudunk rajtuk spórolni?

Energiatakarékos készüléket vegyünk

– Ha új készüléket választunk, vegyük szemügyre az energia­címkéjét, és próbáljunk meg minél energiatakarékosabb készüléket választani. Főleg, ha azt nézzük, hogy növekedhetnek a villamosenergia-költségek, és az sem biztos, hogy a rezsicsökkentett ár sokáig megmarad. Ha piaci árat kell fizetnünk, akkor akár egy év alatt megtérülhet az a többletkiadás, ami egy energiatakarékos és egy kevésbé energiatakarékos gép beszerzése között van – magyarázza a szakember. – A használata közben is lehet spórolni. Ne álljunk a nyitott hűtőajtóban. Először gondoljuk végig, mire van szükségünk és azt hol találjuk. Nyissuk ki az ajtót, vegyük ki gyorsan. Ne nyitogassuk sokat a hűtőgép ajtaját, mert abban a pillanatban a levegő forgása megkezdődik, és felmelegítjük a hűtőszekrény belsejét. Ennél is fontosabb az, hogy a már lehűlt termékeket tegyük be a hűtőbe. A fagyasztószekrényeknél pedig fontos, hogy rendszeresen olvasszuk le, mert eljegesedve sokkal többet fogyaszt. Emellett arra is figyelni kell, hogy a készülékek ajtaja jól zárjon – hívta fel a figyelmet Lajtmann Csaba.

Jön az ősz, később világosodik, korábban sötétedik, többet világítunk. A spórolásra a szakember legjobb tanácsa: engedjük be a természetes fényt.

Mint mondta, ha világítanunk kell, az energiaszükséglet és hatékonyság szempontjából a legjobbak a LED-izzók. Egyre több településen érhető el a LED-csereprogram, amit érdemes kihasználni.